El PP pide la convocatoria de la junta de portavoces para tratar el Bosque Encantado

El grupo municipal del PP también quiere su parte de protagonismo en las reacciones a la compra del Bosque Encantado de Aldán o finca de Frendoal. Considera que el gobierno debió de dar a conocer el cambio de propietarios y que se debe de proteger al máximo este espacio paisajístico, con el fin de catalogarlo para que tenga la protección necesaria como garantía para su conservación. De ahí que el PP considere necesario convocar a la junta de portavoces. Que conste que cuando el Bosque Encantado pasó de las manos del empresario de Promalar, Juan Lago, a banco malo o la Sareb y que después a la inmobiliaria Aliseda, que los vendió con posterioridad, no se informó de estos cambios de propiedad. Nadie preguntó. Ahora, la situación se antoja diferente. Los populares destacan que este lugar debe ser público para disfrute de los vecinos y recuerda que es uno de los puntos más visitados del Concello por su singularidad. “Botamos moito de menos que o concelleiro de Urbanismo no tivera informado antes dos cambios na propiedade e sobre a posición do goberno sobre este asunto. No entendemos a opacidade do tripartito e por eso queremos que se ofreza información actualizada dos encontros que mantiveron cos actuáis propietarios, os pasos dados así como as xestións realizadas, si forma o caso de que se fixera algo”. El concejal de Urbanismo Antón Iglesias (BNG) ya dijo en su momento que los nuevos propietarios no tiene intención de cerrar el paso al Bosque Encantado a las visitas, al menos de momento, y que respecto a la negociaciones con los nuevos propietarios, que el Concello de Cangas carecía de fondos para hacerse con esta propiedad, ni tiene intención de firmar ningún tipo de convenio urbanístico futuro que se pueda ver afectada la zona alta, que es ahora de aprovechamiento forestal.