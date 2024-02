Aldán teme que se cierre el Bosque Encantado y la propiedad, preocupada por la responsabilidad civil

La compra por parte de un grupo de particulares de la finca de Frendoal, conocida como el Bosque Encantado y que formaba parte del patrimonio de los condes de Aldán, hace temer por el cierre al público de este recinto, que además de ofrecer un bosque con árboles centenarios incluye singulares construcciones, como un pequeño castillo, de la época de los años 60 para el ocio de la familia nobiliaria y un acueducto o “Arco da condesa” que conducía el agua a la Casa Pazo A Torre, que heredaron los hijos de la viuda del último conde de Aldán.

El gobierno local de Cangas no tiene noticia de que los nuevos propietarios del Bosque Encantado de Aldán, que ya entablaron contacto con el Concello, vayan a cerrar la finca que permanece abierta al público. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), descarta, en principio, que la nueva propiedad opte por la opción de cerrarlo al público, pero sí que es cierto que entre las cosas que se abordaron con el Concello es el problema de la responsabilidad subsidiaria, en caso de un accidente de un visitante del monte de Frendoal. En este sentido sí que hay preocupación por parte de la nueva propiedad. Hay que recordar que no hace mucho, en uno de esos temporales que azotaron Galicia en el invierno, un gran árbol cayó en el bosque.

Acueducto o “Arco da condesa” sobre el río Orxas que atraviesa el Bosque Encantado. | // GONZALO NÚÑEZ / JUan Calvo/Cristina G.

La finca tiene acceso libre desde el año 2008, cuando pasó a ser propiedad de Promalar y su dueño Juan Lago cedió su uso durante tres años al Concello de Cangas en gesto de buena voluntad con la alcaldesa de entonces, Clara Millán (BNG), para mantener el convenio urbanístico que esta promotora había firmado antes para desarrollar una urbanización en Aldán. El convenio urbanístico se había firmado en el año 2004, con José Enrique Sotelo como alcalde. El mes pasado, el Concello de Cangas tuvo que pagar 2 millones de euros para hacer frente a la demanda de la administración concursal de Promalar, a la que la justicia le dio la razón en su demanda contra el Concello de Cangas, que tuvo que devolver con intereses el dinero adelantado por Promalar.

En Aldán, ayer, sí que los vecinos mostraban su preocupación por el hecho de que el Bosque Encantado se pudiera cerrar al público, cuando es un lugar visitable y al que los vecinos tienen mucho apego. Históricamente tenían que pedir permiso a los condes para visitarlo aunque también es cierto que muchas personas entraban colándose. Hubo un tiempo en 1996 que la viúda del conde de Aldán alquiló parte de la finca para un negocio de “juegos de la guerra” que se explotó como “Jungla Park”, aunque duró poco tiempo. El Concello de lo cerró por carecer de licencia.

El gobierno local no tiene constancia de qué proyecto tiene la nueva propiedad para la zona. Sí que sabe que no puede ser de carácter urbanístico. De hecho, la parte del río Orxas para abajo está protegida por Augas de Galicia la de arriba tiene consideración de forestal, que le permitiría sacar provecho de esta condición. Tras pasar por la Sociedad de la Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una vez que quebró Promalar con la crisis del ladrillo, fue la inmobiliaria Aliseda la que se hizo con este espacio. Ahora fue adquridio por un grupo de empresarios que quiere mantenerse en el anonimato, como transmitió ayer al concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG). Según comentaban ayer vecinos de Aldán,cuando la propiedad estaba en manos de Aliseda la ofreció por la parroquia para que el espacio fuera explotado por el sector de la hostelería. Ahora, entre los fines que se sugiere es un jardín botánico y un lugar para organizar eventos. En estos momentos ya es un lugar para muchos reportajes fotográficos de bodas.

Espiñeira, en alerta por la fuente

La presidentra de la Asociación de Espiñeira, en Aldán, Esperanza Santomé, reconoce que la venta del espacio del Bosque Encantado es el tema del día en la parroquia y que el comentario de la gente es de miedo a que se pueda cerrar al público. Esperanza Santomé asegura que el condado había cedido un trozo del terreno para que los vecinos pudieran acceder a una fuente en San Cibrán “y ahora queda en el aire porque si no está en papeles también se pierde ese trozo”. Reconoce que en el mes de septiembre estuvieron con la concejala de Obras, Iria Malvido, para ver esta fuente ya que el Concello había construido encima una especie de nave y querían dejarla como estaba antiguamente, con el manantial. Pero aquello quedó en el aire, explica la presidenta vecinal, porque desde Obras dijeron que primero había que saber a quién pertenecía el terreno. Desde entonces no volvieron a tener noticias: “Cada vez que intento hacer algo en esta zona me encuentro que está en terreno de nadie”, dice la presidenta.