El pleno pide arreglar el tejado del Paralaia y rechaza actuar solo en la cocina de Reibón

El pleno de la corporación municipal de Moaña celebrado el pasado jueves sirvió para que la mayoría aprobase la moción del PSOE para exigir a la Consellería de Educación que acelere el proyecto de arreglo de la cubierta del IES A Paralaia. El portavoz socialista, Mario Rodríguez, exigió incluir una partida en los presupuestos de la Xunta del año 2024. El BNG apoyó la petición y la edil de ensino, Dolores Chapela, señaló que ya habían contactado con la Xunta para urgir a esta obra y alertó de que las goteras en los últimos temporales afectan a aulas e impiden conectar los aparatos eléctricos de uno de los talleres de un ciclo formativo por el riesgo que supone el agua. El PP se opuso alegando que ya llegan tarde las alegaciones para los Orzamentos autonómicos.

No hubo consenso, eso sí, en la petición del PSOE de reformar la cocina del CEIP Reibón para que se encargue del resto de comedores de la villa. El BNG se opuso al recordar que el Consello Escolar Municipal exige una reforma integral de este colegio que incluya dimensionar la cocina, pero no solo actuar en esta parte. El PP sí que votó a favor “porque nos importa la calidad de la comida de los niños. No la política barata”, en palabras de Alfonso Piñeiro.

En cuanto a la moción del PP para demandar un urgente arreglo del vial municipal que sube a los barrios de Carballido y San Lourenzo, en la parte alta de la parroquia de Domaio, logró también su aprobación.

El concejal Ezequiel Fernández llamó la atención sobre las fuertes deficiencias del firme y los problemas con la recogida de aguas en todo este vial. El PSOE votó a favor “porque mejorará la calidad de vida de los moañeses” y el BNG también apoyó la propuesta “porque reproduce lo que se debatió en el consello vecinal de Moaña el viernes pasado”, alegó el edil de Obras, Daniel Costas.