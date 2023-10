El proyecto de “long lines” previsto en Bueu apunta ahora a la ría de Muros-Noia

No es oficial, pero dentro del sector bateeiro se da por hecho. El proyecto de instalación de “long lines” para la captación de cría de mejillón que inicialmente estaba previsto en Bueu podría irse a la ría de Muros y Noia, en la provincia de A Coruña. La Consellería do Mar confirma que “en la actualidad se está ultimando una nueva ubicación que tiene condiciones para desarrollar el proyecto”. No obstante, desde el departamento autonómico subrayan que de momento “no es posible darla a conocer”.