La Xunta contrata por emergencia el servicio de ambulancias para Vigo, Cangas y Moaña

Tal y como la Consellería de Sanidade y la Fundación pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 habían trasladado a los representantes sindicales de la empresa Ambulancias do Atlántico en la reunión del pasado jueves, el Consello de la Xunta de Galicia dio hoy el visto bueno a la contratación, por el procedimiento de emergencia, del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo, Cangas y Moaña, después de la comunicación de la actual empresa concesionaria de la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio.

La contratación se realiza por un período de 6 meses por importe de 2.901.952 euros (sin IVA), prorrogable por otros tres meses, y con un importe de 1.380.169. La nueva empresa prestaría el servicio desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Desde la Xunta señalan que el servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo es un servicio “esencial” para la población que debe seguir prestándose y con el acuerdo del Consello da Xunta, la Consellería de Sanidade y el 061 garantizan esa continuidad y la “calidad” de la prestación de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en los municipios de Vigo, Cangas y Moaña.

Al declararlo de emergencia, la Xunta trata de agilizar la contratación del servicio invitando a unas empresas a hacerse cargo.

Lo que no logra la consellería, por el momento, es calmar el conflicto laboral de los 260 trabajadores de Ambulancias do Atlántico que siguen sin tener garantizados el pago de las nóminas -las de abril se las ingresó la Xunta- ni cuentan con un interlocutor en la empresa a quien dirigirse ya que desde el Sergas no se consumó la intervención total de la concesionaria, cuyo empresario sigue desaparecido para la plantilla. Por eso que la reunión de la semana pasada acabó sin acuerdo y con la representación sindical de CIG, CC OO y USO levantándose de la mesa de negociación y anunciando una nueva convocatoria de huelga y el recrudecimiento del calendario de protestas. Los trabajadores están a la espera de una nueva reunión con la Xunta para esta semana.