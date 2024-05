Stellantis se abre a alargar la producción de las K9 más allá de 2030: “Vigo es eficiente”

Stellantis Vigo es la principal fábrica del mundo en lo que a la fabricación de furgonetas se refiere. Impone su hegemonía a través de las K9, producidas en serie desde 2018 y cuyo cambio de generación, al menos hasta finales del año pasado, se esperaba en 2028. Pero la visita a Balaídos del CEO del grupo, Carlos Tavares, sumó kilómetros a esa fecha. La factoría pasó con creces su examen al demostrar ser la más productiva de la multinacional, evidenció estar extraordinariamente posicionada para continuar con la exitosa fabricación de sus vehículos comerciales, y en diciembre de 2023 se pudo saber –como adelantó FARO– que la plataforma que conducirá al relevo de las K9 no llegaría antes de 2030. Ahora, en un nuevo giro de previsiones, la multinacional se ha vuelto a abrir a alargar su producción más allá de esta fecha. “Puedo aguantar 10 años con la plataforma actual que tengo en la fábrica de Vigo para la Citroën Berlingo y Peugeot Partner”, puso de manifiesto Jean-Philippe Imparato, director de Stellantis Pro One, en un encuentro reciente mantenido con distintos medios de comunicación. “Es positivo”, recalcó, “porque implica no cambiar la planta para adaptarla a nuevos modelos”.

Se deduce que el conglomerado está contento con los resultados cosechados hasta este momento y apuesta por la estabilidad, y así lo corroboraron las palabras de Imparato. El máximo responsable de la división de vehículos comerciales no solo se pronunció sobre la plataforma de la factoría olívica y su futuro, fue más allá y alabó su papel al subrayar que “Vigo es muy eficiente y se considera el estándar de producción global para Stellantis, no solo en lo que respecta a vehículos comerciales”. “De allí salen 150.000 furgonetas eléctricas al año, un 80% de nuestra oferta en ese segmento”, esgrimió el francés.

Imparato también hizo hincapié en la transición energética, habida cuenta de los objetivos marcados por Europa para prohibir la venta de automóviles con motor a combustión en 2035, y señaló que “el fabricante que no cuente con un mix eléctrico del 20% en 2025 estará muerto”. De igual manera valoró el mercado eléctrico de vehículos comerciales, dejando claro que el grupo quiere poseer, independientemente de su facturación, el 40% de la cuota europea: “Y quiero que esta media sea mayor que la media que tienen las furgonetas térmicas”.

Reciente “restyling”

Además de ser la planta de Stellantis que más coches fabricó en 2023, con 531.000 vehículos, la factoría de Balaídos cerró el año pasado coronándose como la más eficiente del conglomerado. Logró el máximo nivel en el sistema de producción mundial de la compañía, el Stellantis Production Way (más conocido por sus siglas SPW), que sirve de marco de referencia para que todos los centros trabajen de la forma más eficiente posible de cara a obtener los mejores resultados.

Las K9 se fabrican en Vigo desde que comenzaron en 2018 con las nuevas Berlingo y Partner, a las que más tarde se les unieron la Combo –tras la adquisición de Opel por parte de PSA– y la Doblò –tras la fusión con FCA–, con la Toyota entremedias. Los cinco modelos fueron renovados recientemente al llegar al ecuador de su vida de fábrica, un proceso de restyling que incluyó diferentes modificaciones estéticas y también tecnológicas, ampliando la autonomía eléctrica hasta los 330 kilómetros (un 20% más), con el ánimo de mantener el fructífero ritmo de ventas. Una vez se produzca el cambio de relevo de las K9 entrará en juego una nueva plataforma industrial, previsiblemente una de las STLA actuales (Small, Medium, Large o Frame) o una modificación de alguna de ellas adaptada a la producción de furgonetas.

