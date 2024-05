Meiro e Moaña xa se volcan coas letras galegas

O Morrazo está xa volcado coa vindeira celebración das Letras Galegas, este venres 17 de maio. Esta fin de semana xa houbo programación tanto en Moaña como en Bueu.

O festival de Salgharitas, no palco moañés. | // GONZALO NÚÑEZ / Fran G. SAs

Na vila moañesa o venres a xornalista Montse Dopico presentou o libro “Abonda con vivir. Luísa Villalta”, que partiu dunha investigación arredor da vida da escritora coruñesa á que se lle adica este ano a grande data arredor da lingua galega. O sábado continuou a programación en Moaña coa II Verbena Salgharitas.

Os amantes das verbenas tradicionais puideron gozar, no palco da música de Moaña, dun evento organizado como as feiras de vai un século. Actuaron a Banda de Música Unión de Guláns, as Pandereteiras Alxibeiras de Areas, os Pandereteiros Afoutos de Oliveira e as integrantes da propia AC Salgharitas.

A programación do Mes das Letras en Moaña volta o xoves 16, véspera de festivo, no adro da igrexa de San Martiño, cun Rechouchío infantil a cargo de Cé Orquestra Pantasma, e cun Serán das Letras no que participarán, dende ás 21.00 horas, colectivos folclóricos como Gaiteiros de Moaña, Cantareiras Arco da Vella, Charaviscas, Solaina, Breogán, Salgharitas e Meiramar-Axóuxeres.

Presentación do libro de Montse Dopico. | // G. NÚÑEZ / Fran G. SAs

En Bueu foi a aldea de Meiro a que acolleu onte unha xornada das Letras Galegas organizada pola AC A Morada. O mestre gaiteiro Xabier Blanco protagonizou o concerto “Literatura Afinada” e Xosé Daniel Costas presentou o libro “De costumes e agoiros do mar do norte” con Tensi Gesteira.

No evento de Meiro tamén actuaron Cantarela e Os Palleta Mollada.

A programación en Bueu retómase o 16 de maio co coloquio “Alcaldes para un pobo. 1812-2024” a cargo de Arturo Sánchez Cidrás ás 20.00 horas no Centro Social do Mar.

