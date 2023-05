Chicolino gana el recurso y Mar le adjudica la instalación de las “Long-line” para mejilla en Bueu

La empresa de Boiro JJ Chicolino, dedicada a la fabricación y comercialización de productos para la pesca y el marisqueo, ha ganado la batalla en los despachos y, finalmente, ha conseguido darle la vuelta a la adjudicación del concurso para el suministro e instalación de un sistema pionero de seis unidades de “Long-Line” para la captación de semilla de mejillón (mejilla) en el polígono de bateas Bueu-A.La Consellería de Mar acaba de resolver nuevamente la adjudicación del concurso a favor de esta empresa, después de que ésta presentara un recurso contra la primera adjudicación del pasado mes de febrero, a la otra empresa presentada que había obtenido mejor puntuación, Eurored Vigo. Frente a los 94,141 de puntuación de la firma viguesa, la de Boiro había obtenido 11,781. La licitación había salido con un presupuesto base de 185.408 euros y Eurored Vigo había presentado una oferta de 128.164 euros (sin IVA), un plazo de garantía de 4 años y un plazo total de mantenimiento de 3 años; mientras que Chicolino, otra de 151.557 euros; tres años de garantía y un año de mantenimiento. Sólo la puntuación económica le dio 64,141 puntos a la firma viguesa frente a los 4,281 de la de Boiro.

Pero el recurso de JJ Chicolino ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TacGal) dio la vuelta a toda la valoración y se ha hecho con la adjudicación de este suministro, que tiene un plazo de ejecución de dos meses. Con esta instalación piloto, la consellería quiere demostrar la potencialidad de los “Long-Line” como instalaciones para la captación de mejilla, teniendo en cuenta la relevancia socio-económica del sector mejillonero. Actualmente, el ciclo de engorde del mejillón depende principalmente de la captura de semilla salvaje en las rocas, que vive momentos de mucha tensión por la denominada “guerra de la mejilla” con el sector percebeiro que denuncia daños que esta actividad provoca a su recurso. Junto a la recogida en las rocas, el sector completa su aprovisionamiento con la colocación de cuerdas colectoras en determinadas épocas del año coincidiendo con el momento reproductivo de los adultos, el proceso de metamorfosis larvaria y la fijación de nueva semilla.Por eso que la Xunta quiere explorar con estas estructuras su utilidad para la captación de semilla, establecer un calendario de rendimiento y proponer superficies o elementos de fijación con un mejor rendimiento. La instalación en Bueu iría sujeta al fondo con muertos de hormigón e incluiría seis cuerdas de captación con un máximo de 6 metros y redes de captación con una longitud máxima de 10 metros y una altura de 5, con un lateral de malla mínimo de 150 mm y un diámetro de cuerda de 20 mm.

En el pliego de condiciones se recogía un proyecto visado y es ahí en donde Chicolino encontró el argumento para impugnar la adjudicación a Eurored y su exclusión de la licitación por incumplimiento de los pliegos ya que “no habría presentado un proyecto técnico visado, sino una simple memoria”. El TacGal valoró toda la documentación presentada en el recurso y falló a favor de Chicolino, anulando el anterior acuerdo de adjudicación. La empresa de Boiro había señalado que el órgano de contratación contestó a una pregunta formulada por la licitadora finalmente adjudicataria el día anterior al fin del plazo de presentación de ofertas eximiendo del cumplimiento de este requisito de presentación de un plan visado: “Buenos días. Es correcta su interpretación...en nuestra opinión con una memoria de proyecto constructivo donde aparezcan todas las mejoras y unidades de obra, junto con una carta de ADUME y un contrato de prestación de servicio para la presentación del proyecto debería ser suficiente. Esta documentación en su caso debe aportarse en el sobre C”. El recurrente indicó que ni la pregunta ni la respuesta fueron publicadas en la plataforma de contratación, sino que tuvo conocimiento a través del acceso parcial concedido al expediente de licitación”. El informe del órgano de contratación defendió la validez de lo actuado, haciendo referencia a una interpretación sistemática de la cláusua 6 del pliego y a una supuesta irrelevancia de la respuesta dada a la consulta por su carácter no vinculante. Pero el tribunal echa por tierra estos argumentos. Dice que la cláusula es clara al establecer la obligación de presentar por los licitadores un proyecto firmado por profesional competente y visado y que la irrelevancia alegada no se corresponde con la doctrina del TacGal en cuanto al adecuado proceder del órgano de contratación y los principios de igualdad y transparencia. La empresa de Boiro también alegó que su competidora ofertó un sistema de captación de mejilla distinto al señalado en el pliego, ya que es de cuerda o cabo continuo y no de cuerdas individuales de seis metros.

Los bateeiros gallegos volverán a manifestarse en Santiago de Compostela en defensa de la mejilla. Lo harán, como en ocasiones anteriores, para reivindicar el acceso libre a las zonas de cría, rechazando frontalmente la regulación o limitación de zonas de recolección establecida por la Consellería do Mar.

Este nuevo capítulo de la “guerra de la mejilla” se escribirá nuevamente a las puertas de la Xunta de Galicia, en san Caetano.

Será mañana, desde las 10.30 horas, con el lema “Por la defensa de la gestión de la mejilla y de un futuro con mejillón”. Esta vez la convocatoria tiene más peso que en otras ocasiones, ya que aparece respaldada por un nutrido número de asociaciones mejilloneras de toda la comunidad, donde hay medio centenas de entidades inscritas.

Como convocantes de esta nueva protesta se sitúan, por ejemplo, la asociación de mejilloneros Illa de Arousa, A Boirense, Asociación Mexilloeira Rianxeira, Asociación de Mejilloneros Promar, Viladomar y Asociación Mexilloeira do Barbanza.

Junto a estos colectivos convocan la protesta otros como Aimex, Amebarraña, A Ría, Xidoiros, San Saturnino, Egrome, Sociedad Cooperativa Galega, y Asociación de Mexilloeiros Vilanova.

También Amevila, La Gorma, A Marxa, Opmegal, Ventos da Ría, Asmecruz, Acuimega, Noso Mar, Asociación de Miticultores de Galicia, asociación de productores mejilloneros de Moaña, asociación Ansuíña, San Amaro, Federación Arosa y Norte, Santa María de Caleiro y A Bensa.

Piden que se permitan actividades cuando haya cierres

En relación con el sector del mar, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, ha presentado un escrito en el Instituto Social de la Marina para la autorización de las actividades accesorias durante situaciones de cese por causa de fuerza mayor, como los episodios de biotoxinas. Explica que cuando se dan estos cierres, las cofradías de pescadores se ven en la obligación de solicitar la prestación por cese de actividad para sus afiliados/autónomos afectados desde el día siguiente. Añade que este cese lleva consigo, según información de la subdirectora general de la Seguridad Social de la Dirección General del ISM, la prohibición de realizar actividades accesorias como los traslados de semilla de bivalvos y las siembras, autorizándose únicamente tareas de “sachados y vigilancia”. Cuando hay cese por toxina, el colectivo de mariscadoras de a pie entiende que se deberían poder realizar la tareas citadas, por cuanto ninguna conlleva extracciones de moluscos y posterior venta de las capturas, tratándose por tanto de actividades no remuneradas. Desde la Federación entienden que la negativa del ISM a la realización de estas labores accesorias durante los largos períodos de cierre por toxina, habituales en los últimos tiempos, “puede agravar notablemente los problemas del marisqueo a pie, con pérdidas económicas inasumibles por el abandono de los bancos”. Por eso que piden que estas actividades (siembras, limpieza de algas o traslados) se hagan compatibles y no se limiten las autorizaciones a vigilancia y sachados.

Bateeiros vuelven a manifestarse en Santiago