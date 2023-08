Los bateeiros frenan la instalación de “long lines” en Bueu y obligan a Mar a buscar otra ubicación

El sector bateeiro de Bueu ha frenado la instalación del sistema de “long lines” o cuerdas en suspendión para la captación de mejilla en uno de los polígonos situados entre Agrelo y Lapamán. Al menos de momento. Los trabajos estaba previsto que comenzasen a principios de este mismo mes de agosto, pero tras una serie de reuniones entre los mejilloneros con bateas en la zona se entregó a la Consellería de Mar un escrito firmado por todos y cada uno de los afectados en el que mostraban su oposición. Este proyecto experimental preveía una ocupación de una hectárea de superficie [una cuadrícula de 100x100] y los productores alertaban de que esa instalación supone una barrera que afecta a la cría y desarrollo del mejillón de sus bateas, que tendría acceso a menos nutrientes.

La inversión prevista asciende a los 185.400 euros y el 75% del presupuesto se cubre a través de fondos de la Unión Europea (UE). Los bateeiros de Bueu celebraron una serie de reuniones de urgencia cuando tuvieron conocimiento de que el inicio de los trabajos era inmediato. De hecho, desde hace semanas se pueden ver en el espigón del dique de abrigo del puerto de Bueu los enormes “muertos” o pesos de hormigón que forman parte de la instalación. El malestar y la desconfianza era patente por dos razones. La primera es que alegan que desde la Consellería do Mar y su Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica nunca se pusieron en contacto con el sector para explicar el proyecto y sus posibles afecciones. Algo que en su día también manifestó la cofradía de Bueu, que reconocía desconocer el proyecto.

La segunda de las razones para oponerse se debe precisamente a los efectos que puede tener este sistema de “long lines” sobre el cultivo de mejillón en esta zona. La memoria del proyecto describe que el espacio que se ocupará es una cuadrícula que actualmente esta vacante en este polígono mejillonero y que ocuparía una lámina de agua de una hectárea de superficie. La intención de la consellería era colocar hasta seis “long lines”, un sistema que consiste en una estructura ligera flotante con dos “líneas madre” o cuerdas paralelas. Así, en total habría hasta doce “líneas madre” y de ellas colgarían una serie de cuerdas en suspensión para captar la mejilla.

El sector bateeiro de Bueu sostiene que toda esta estructura supone una importante barrera con repercusiones en el cultivo de mejillón en el resto del polígono bateeiro. Los productores, entre otras cuestiones, alegan que sus bateas tendrían menos acceso al fitoplacton y nutrientes de los que se alimenta el mejillón.

La unidad del sector bateeiro de Bueu sobre este asunto es total. En este ámbito hay viveros flotantes de las dos agrupaciones mejilloneras de la localidad –Cons de Udra y Socomebu– e incluso hay propietarios de la ría de Aldán. Todos los implicados mostraron unanimidad al respecto y aceptaron firmar un documento en el que muestran su oposición al proyecto y reclaman otra ubicación.

Las fuentes consultadas confirman que este acuerdo fue trasladado directamente al titular de la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, que aceptó paralizar los trabajos y buscar otras alternativas. La evidencia de este compromiso es que las obras, que ya tenían todo el operativo programado para comenzar en la primera semana de agosto, no han comenzado.

Los bateeiros se quejan de que desde la Consellería do Mar no se les informó en ningún momento del proyecto y la única información de la que disponen es a través de los medios de comunicación. Están especialmente preocupados por la superficie que abarcaría todo ese sistema flotante. “Si lo instalasen en una batea libre no podríamos hacer nada. La ley establece que en esos casos la mitad de esos viveros serían para la instalación de otros productores y la otra mitad para proyectos de investigación y experimentales”, explican los mejilloneros. No obstante, subrayan que este no es el caso. “Una batea ocupa unos 550 metros cuadrados, pero con este sistema que se proyectaba la ocupación es de una hectárea”, concluyen.