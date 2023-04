El recurso de una empresa mantiene paralizado el contrato para las “long lines” de mejilla en Bueu

El proyecto piloto para la instalación de seis “long lines” en Bueu es una de las iniciativas de la Consellería do Mar para intentar reducir la dependencia del sector bateeiro de la mejilla en bancos naturales. Ahora mismo esta línea de acción se encuentra en punto muerto debido a un recurso administrativo presentado por una de las dos aspirantes al contrato, valorado en 185.500 euros. A principios de año la consellería adjudicó la contratación a Eurored Vigo, pero ayer la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, explicó durante una visita a Cangas que la otra aspirante presentó una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal). Un recurso que podría derivar en el reinicio de todo el proceso y licitación del contrato o en un cambio de adjudicataria.

El concurso público se convocó a finales de 2022 y se presentaron dos empresas: Eurored y JJ Chicolino. Inicialmente la adjudicataria fue la primera, que ofrecía una reducción de 25.000 euros sobre el tipo de licitación. No obstante, la segunda aspirante decidió presentar un recurso ante el TacGal y desde la Consellería do Mar confirmaban que esa reclamación fue estimada. “Ahora se está comprobando si la empresa que recurrió cumple los requisitos para adjudicarle la contratación”, explican desde el departamento autonómico. En caso de que no fuese así probablemente habría que acudir a un nuevo proceso de licitación.

El TacGal es órgano administrativo colegiado y especializado que actúa con independencia. Entre las funciones que tiene asignadas está el conocimiento y resolución de recursos especiales en materia de contratación en el ámbito de la Xunta de Galicia y entidades del sector público autonómico con capacidad para adjudicar.

El proyecto prevé la instalación de seis “long lines” o estructuras flotantes en uno de los polígonos mejilloneros de Bueu, de las que colgarán cuerdas en suspensión para captar cría de mejillón. El objetivo de la contratación es evaluar el funcionamiento de este sistema para valorar si es una alternativa válida a la recolección en las rocas y si se puede trasladar a otras rías.

Esta es una de las medidas con las que se quiere incrementar la producción de mejilla y reducir el conflicto entre mejilloneros y percebeiros. En la visita que Rosa Quintana realizó ayer a la empresa Pescados Marcelino, dedicada a la producción y cocción de mejillón, se refirió a ese enfrentamiento y defendió las decisiones adoptadas por la Consellería do Mar. “Este año había dificultad para encontrar mejilla y todavía no teníamos bien desarrollados los sistemas de ‘hatcheries’ y nuevos colectores, por eso hubo que hacer adaptaciones en los planes del percebe”, argumentó. Los últimos cambios afectaron a A Guarda, O Grove y diversas zonas de A Coruña. Durante estos meses no han faltado críticas por parte de las cofradías, que denuncian que no se están respetando las zonas de exclusión y achacan pasividad al Servizo de Gardacostas de Galicia. “Pasividad no hay porque hasta finales de marzo se levantaron más de 250 actas de infracción”, sentencia Rosa Quintana.

La “excelencia” de la producción artesanal de Pescados Marcelino

Rosa Quintana estuvo ayer en Cangas para atender una invitación formulada hace tiempo por los responsables de Pescados Marcelino, una empresa familiar con más de 40 años de historia y dedicada al cultivo, cocción y comercialización del mejillón. La conselleira alabó el grado de “excelencia” alcanzado por la compañía y su apuesta en materia I+D+i [investigación, desarrollo e innovación], como en el tratamiento del agua, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

La conselleira estuvo acompañada por los responsables de la empresa, con Ramón Marcelino a la cabeza; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta; y el portavoz del PP en Cangas, José Enrique Sotelo. Los técnicos mostraron el minucioso tratamiento sanitario e industrial al que se somete el bivalvo desde que entra en las instalaciones hasta que sale listo para su comercialización. “Cada año transformamos entre 5.000 y 6.000 toneladas de mejillón crudo, que al final vienen a ser entre 1.200 y 1.500 toneladas de elaborado”, explicaba Ramón Marcelino.

Cerca del 60% de su producción se destina a la industria conservera, que luego vende ese mejillón, y el resto lo comercializa a través de dos marcas propias: Marcelino Pescados y Agarimo da Ría. Uno de los aspectos en los que incidió es el proceso totalmente ecológico, sin usar agentes químicos en el cultivo ni en la elaboración, que reproduce un sistema de cocción doméstico a gran escala.