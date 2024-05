Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Centos de persoas festexan en Coiro a tradición ao redor do muíño de Fausto

Houbo que agardar unha semana máis do previsto por mor da meteoroloxía, pero esa agarda valeu a pena. Centos de persoas acudiron onte ao entorno do muíño de Fausto, ao pé do río Bouzós, na parroquia canguesa de Coiro para desfrutar ao redor da tradición. Unha festa que continuará hoxe co día grande, no que a cantante Carme Penim será a encargada de ler o pregón desta XXXIII Festa do Muíño de Fausto, que organizan Tromentelo e os comuneiros de Coiro.