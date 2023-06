La obra del cuartel de Bueu, pendiente de que el Estado ceda el local a la Guardia Civil

El refrán dice que las cosas de palacio van despacio. Un dicho que parece que también se le puede aplicar a las de cuartel, aunque en este caso la frase no rime. La apertura de un cuartel de la Guardia Civil en Bueu se anunció para el verano de 2021. Pasó ese verano, pasó el de 2022 y pasará el de 2023 sin que la obra se haya ejecutado. Las fuentes consultadas explican que desde la Xunta de Galicia se materializó la retrocesión al Estado del espacio elegido –el bajo de la antigua cafetería de la Casa do Mar–, pero ahora falta que Patrimonio del Estado se lo ceda directamente a la Guardia Civil. Este paso debería ser un mero trámite administrativo, pero tras la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio los plazos pueden cambiar.

Este local fue en su día transferido a la Xunta de Galicia y su titular era la Consellería de Política Social, que tras recibir la pertinente solicitud por parte de la Administración del Estado informó de manera favorable a la retrocesión o devolución del inmueble. Este trámite fue completado por Secretaría Xeral Técnica e de Patrimonio, que depende de la Consellería de Facenda a principios de este año.

El organismo encargado de recibir el inmueble es la Tesorería General de la Seguridad Social, que era su titular original. Las fuentes consultadas explican que la Seguridad Social no puede entregar el bajo directamente a la Guardia Civil. Lo que se ha hecho es una entrega a la Dirección General del Patrimonio, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ahora este departamento es el que debe formalizar la entrega a la propia Guardia Civil. No hay una fecha estimada para este trámite y la reciente convocatoria de elecciones generales puede suponer una demora. En todo caso es evidente que esa obra y puesta en marcha no se producirá durante este verano.

La elección del bajo de la antigua cafetería de la Casa do Mar es una decisión consensuada entre la Subdelegación del Gobierno, la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra y el Concello de Bueu, que ofrecieron como argumentos a favor su ubicación céntrica y su cercanía a la jefatura de la Policía Local, que se encuentra en la planta superior. A lo largo de estos dos años se han superado diversos obstáculos administrativos. Uno de los más importantes es la excepción aprobada por la Tesorería General de la Seguridad Social, que habitualmente en los casos de retrocesión de inmuebles exige la devolución íntegra del edificio. En este caso aceptó que solo fuese el bajo de la antigua cafetería, sin afectar al resto de los servicios que se prestan en este edificio, donde está la sede de la Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra o la base del 061 en Bueu.

La Consellería de Política Social no puso trabas a la devolución del espacio y a principios de año formalizó su entrega a la Tesorería General de la Seguridad Social. Ahora solo resta que el Estado complete el trámite poniendo el inmueble a disposición de la Guardia Civil. Con un poco de suerte podría abrir en 2024, justo 40 años después del cierre de sus anteriores instalaciones. Una clausura que se materializó en octubre de 1984 debido a las deplorables condiciones del cuartel situado en la calle Pazos Fontenla, frente a la antigua fábrica de Massó.