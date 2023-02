“La ‘americana’ es a donde van todas las canciones, importa la melodía y armonía”

Sid Griffin es uno de los miembros fundadores de la reconocida banda The Long Ryders, uno de los grupos fundamentales del country rock y de esa escena denominada “americana”. Natural de Kentucky (EE.UU.) desde hace años vive en Londres donde compagina su actividad musical en diferentes proyectos. Estos días está de gira por España y hoy estará en Cangas (Salasón, a las 21.00 horas).

–Ha estado varias veces de gira por España, ya sea con The Long Ryders o en solitario, y aquí su trabajo es muy apreciado. ¿Cómo se siente ante esta nueva gira española que le traerá a Cangas?

–Por alguna razón España siempre me ha resultado un gran sitio para ir de gira. Ya sea solo o tocando con bandas españolas, como Peralta o The Brass Buttons, tocando mi banda de bluegrass The Coal Porters, o con The Long Ryders siempre me he sentido aceptado en España. Supongo que tiene algo que ver con la gran tradición de guitarristas que hay en España, como Montoya, Andrés Segovia, Paco de Lucía y otros muchos. La música con instrumentos de cuerda parece algo muy importante en España.

–Su último album en solitario data ya de 2014 [ “The trick is to breathe”]. En alguna ocasión comentaba que estaba trabajando en un nuevo disco en Tennessee. ¿Qué pasó con ese disco? ¿Quedó frustrado por la pandemia?

–Este mismo mes de enero acabé de grabar mi segundo álbum en solitario en las afueras de Nashville, en una localidad llamada Murfeesboro. “The trick is to breathe” en su día fue elegido como mejor disco de “americana” del mes por la revista Uncut, así que eso me llevó a ir de gira por todo el mundo. ¡Por todo el mundo! Así que el nuevo disco no se publicará hasta finales de este año o principios del próximo. Este mismo mes de marzo se publica un disco nuevo de The Long Ryders y para el otoño tenemos prevista una caja especial del disco “Native sons”. Digamos que solo puedes trabajar en unos cuantos álbumes al mismo tiempo... ¡y el público no puede asumir tanta música de Sid Griffin en un año!

–¿Qué repertorio incluirá en esta gira? ¿Habrá sitio para canciones de The Long Ryders y The Coal Porters?

–En mis conciertos en solitario toco cualquier cosa que se me pase por la cabeza o cualquier cosa que el público me pida. Suelo ir con un repertorio de unas 20 canciones, pero si la gente me grita algo o me lo pide educadamente y si yo soy capaz de recordar como es esa canción estaré feliz de tocarla. Cuando salgo de gira a veces la gente incluso me pide canciones de mi vieja banda The Unclaimed, que estuvo activa entre 1979 y 1981 ¡pero solo me acuerdo de una de esas canciones!

–Al hilo del nuevo disco que están a punto de editar The Long Ryders, “September november”. ¿Aprovechará para presentar alguna de las canciones de ese disco?

–En esta gira española intentaré tocar “September november” en algún momento de cada noche. No estoy muy seguro de si tocaré alguna otra de las canciones del disco. Lo iremos viendo. Ciertamente creo que es un muy, muy buen disco y estoy muy orgulloso de él. Las críticas hasta ahora han sido increíbles.

–La verdad es que The Long Ryders han sido una gran influencia para artistas como Wilco, Lucinda Williams o The Black Crowes.

–Jeff Tweedy [cantante y líder de Wilco] trabajaba en una tienda de discos y tocaba en una banda en la onda de Black Flag, pero cuando nos escuchó decidió cambiar de estilo. No es algo que diga yo, sino que lo cuenta él mismo en varias entrevistas. Es algo que considero muy halagador. Los hermanos Rich y Chris Robinson, de The Black Crowes, siempre han sido un gran apoyo para The Long Ryders y fueron nuestros teloneros con una banda que entonces llamaba Mr. Crowe’s Garden y más tarde cambiaron de estilo. ¡Y Lucinda Williams! Es una persona maravillosa. Fue nuestra telonera en muchas ocasiones, en una época en la que estaba casada con el que era nuestro batería, Greg Sowders. En aquella época aún no era la artista tan exitosa y famosa que es ahora.

–Este género denominado como “americana” es muy apreciado en todo el mundo a pesar de ese nombre que parece limitarlo a la música estadounidense. En Europa y España hay festivales especializados en la música country y de raíces americanas. ¿A qué cree que se debe ese amor por este estilo?

–Creo, y esto es solo una suposición, que esta música es una respuesta a la muy ruidosa, muy dura, muy pesada y muy aporreadora escena del heavy metal y del hip hop actual. La “americana” es a donde van todas las canciones. La melodía y la armonía son muy importantes en la “americana” y eso es algo que se ha perdido en algunas de las músicas modernas. Y a eso hay que unirle que las canciones de este estilo son algo en lo que todo el mundo puede creer. Y una razón más: ¡Es muy divertido tocar esta música!

–Aparte de músico tiene una reconocida faceta como crítico. En su día publicó una biografía sobre Gram Parsons y tiene dos libros sobre Bob Dylan: "Million dollar bash" sobre la época de "The basement tapes" y "Shelter from the storm" sobre la Rolling Thunder Revue. El primero es casi como una biblia sobre ese disco con The Band. ¿Cómo se planteó escribir ese libro?

–Las sesiones de ese álbum son legendarias, pero solo había un formato de disco doble disponible para la venta y contenía música y sonidos añadidos a posteriori. La mayoría de las sesiones estaban grabadas en discos piratas de sonido bastante pobre o bien permanecían inéditas. Así que supuse que alguien tenía que catalogar esas sesiones y hacerle justicia a Dylan y The Band. ¡Y ese fui yo! Escribir el libro me llevó casi tres años y unos meses más poder editarlo, pero se vendió realmente bien y estoy muy orgulloso de él. Tuvo tan buena acogida que tuve que escribir unas notas para la reedición de las Dylan Legacy Series (Bob Dylan and The Band. The Basement Tapes. The Bootleg Series. Vol.11) y fue todo un honor. Fue un trabajo que tuve que realizar en las oficinas de representación de Dylan en Nueva York y fue algo realmente emocionante.