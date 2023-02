La banda estadounidense Wilco actuará el próximo 20 de agosto en el Pazo de Urzáiz, en Nigrán, en el marco de Espazo Fest, festival que se desarrolla en varios pazos de esta localidad del Val Miñor.

Las entradas, según ha anunciado la organización, están ya a la venta con un precio de salida de 30 euros en la plataforma teuticket.com.

El grupo liderado por el vocalista y compositor Jeff Tweedy lleva 25 años de carrera, cuenta con una legión de seguidores en todo el mundo y ya estuvo en Vigo en 2011, cuando presentó su álbum 'The Whole Love' en el Auditorio Mar de Vigo.

Esta banda de Chicago, con profundas raíces en la música country, el rock y el pop, alcanzó la cima de su carrera con los álbumes 'Being there', 'Yankee Hotel Foxtrot' y 'A ghost is born', sin olvidar 'Cruel country'.

"En el pasado, siempre fue valioso y liberador para nosotros apartarnos de la etiqueta country. Nos ayudó a crecer y mantener nuestras mentes abiertas a la inspiración que viene de cerca y de lejos", explica la banda en la nota de prensa de su último trabajo.

Además de Tweedy, el grupo lo componen el guitarrista Nels Cline, el batería Glenn Kotche y los polifacéticos Pat Sansone y Mikael Jorgensen.

Wilco es la primera banda confirmada para este verano por Espazo Fest, un festival que apuesta por unir el patrimonio natural y cultural de los pazos de Nigrán con la magia de la música en directo.