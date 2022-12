El percebe de la isla de Onza alcanza en la lonja de Bueu los 160 euros el kilo

El año 2022 está siendo muy complicado para los percebeiros de Bueu. El sábado aprovecharon la posibilidad que les ofrecía su plan de explotación y fueron a la isla de Onza, aunque la subasta se realizó ayer a mediodía. El marisco alcanzó un precio máximo de 160 euros el kilo y se caracteriza por su excelente calidad.

Las condiciones de mar y viento que se encontraron los percebeiros el sábado en la isla de Onza no fueron las mejores, pero decidieron salir al mar porque prácticamente era la última oportunidad que les quedaba antes de Nochebuena. Las previsiones meteorológicas para esta semana no son favorables y es posible que no vuelvan a salir al mar.

El banco de percebe de Onza es uno de los que se guarda especialmente para las fechas navideñas y la agrupación llevaba prácticamente un año sin trabajar esta zona. Los percebeiros decidieron posponer la subasta hasta ayer puesto que el sábado la hora de salto para poder trabajar en las rocas fue por la tarde. Una vez que llegaron a Bueu el percebe se guardó en las cámaras, con documentación acreditativa del día y lugar de su extracción.

Ayer se subastaron cerca de medio centenar de kilos y el precio máximo al que se pagó el crustáceo fue de 160 euros el kilo. Las siguientes paradas más importantes fueron a 151, 147 y 142 euros el kilo.

De momento desde la lonja de Bueu apuntan que no se han registrado precios especialmente altos en esta campaña navideña, que de momento parece bastante floja.