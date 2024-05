Muere el delineante del Concello Antonio Fernández Fandiño “Tucho”

La noticia de la muerte de “Tucho” –porque a Antonio Fernández Fandiño todos lo conocían por el mote de “Tucho”– nos despertó en la mañana de ayer. Reconozco que no sabía nada de su enfermedad y no veía nada raro no tropezarme con él en el Concello de Cangas. Trabajaba de delineante en la máquina del Concello, en un lugar poco visible, y lo hacía sin alardes, poco preocupado de hacerse ver. Tenía 62 años y hacía un año que la muerte lo pastoreaba, hasta que ayer sacó la guadaña. Deja esposa y dos hijos, además de nietas. Tengo el deber de informar, que no quisiera hacerlo, de que la conducción tendrá lugar hoy a las 13.30 horas, desde la sala 4 del tanatorio de Cangas, al traslado para su incineración, que será en la intimidad de la familia.