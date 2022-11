Vecinos de Ons, molestos porque Parques deniega sus proyectos de rehabilitación

La Asociación de Amigos e Veciños da Illa de Ons ha mostrado su malestar por la decisión del Parque Nacional Illas Atlánticas de denegar el grueso de las solicitudes presentadas por residentes en la isla para rehabilitar las propiedades que tienen en régimen de concesión. El colectivo asegura que no se les ha justificado la negativa y reclaman tanto a Concello de Bueu como a Parques un criterio “claro” para determinar qué actuaciones están o no autorizadas. En el caso de esta última institución solicitan la celebración de la Mesa por Ons para plantear el caso en la misma.

Según la asociación buenense se han presentado alrededor de una docena de solicitudes, aprovechando la convocatoria de ayudas a la rehabilitación publicada hace unos meses. De todas ellas, explican, únicamente se ha dado visto bueno a las de los hórreos. El resto de las presentadas han sido denegadas. “Hay de todo, son de encintado de casas, chorreos y algún cierre”, explica la presidenta del colectivo, María José Pérez, que añade que en el escrito de Parques “no se explica el porqué de la negativa. Simplemente se dice que no se autoriza la obra, pero no se alude a ninguna normativa. No hay una base legal para ello porque ni el PRUX (Plan Rector de Uso e Xestión del Parque Nacional) ni la Lei do Solo lo prohíben”.

Es por ello por lo que se reclama a las instituciones “un criterio claro” para saber a qué atenerse. En este sentido, el colectivo ya ha presentado un escrito ante el Concello de Bueu para que se determinen las actuaciones que están permitidas. Y el siguiente paso será reclamar lo mismo en la Mesa por Ons, “que esperamos se celebre antes de final de año”.

María José Pérez razona que las obras de rehabilitación son necesarias por el estado de algunas construcciones. “Si esa obra no se autoriza y eso se cae, ¿quién se va a hacer cargo de los escombros?”, se pregunta, antes de añadir que “no es justo pagar por algo que no podemos utilizar, ni rehabilitar”. Recuerda que “los vecinos están pagando por esos anexos, y si no se puede actuar en ellos, tendrán que quitarlos de la concesión”. En cuanto a los cierres apunta que “no se trata de poner un muro de seis metros, sino simplemente un cierre de madera y una puerta para delimitar lo que es de cada uno”.