Ana Freire festeja en la calle Noria.

La empesaria aprovechó que sus comercios Rincón Soho y Terrier by po cumplían años, el primero más que el segundo, para salir a la calle a celebrarlo. Lo hizo con sus amigos, familia, vecinos y sus clientes, que los tiene y son muy fieles.

Los que no queria salir y que salen en la foto da Festa da Cultura

El PP estuvo presente en la Festa da Cultura de Cangas. Allí está Dolores Hermelo liderando a gran parte del grupo municipal que asistió al Auditorio “Xosé Manuel Pazos” , que se subió al escenario con los premiados y con los miembros del gobierno. Los que no querían salir en la foto estaban en la foto. Quien no apareció fue la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, que debe de estar examinando con lupa el borrador de los presupuestos municipales, si es que se lo entregaron ya. De haber estado, las palabras de Xan Campos, representante de la galardonada Asociación de Jazz de Cangas, retumbarían en sus oídos, como en los del PP. Recuerden que pidió que gobernara quien gobernara aprobaran las facturas que se deben, esas que no quiso aprobar ni el PP ni AV. Tal vez, por eso, Victoria Portas no acudió a la gala.

El BNG tiene entre ceja y ceja la sanidad en O Morrazo

El BNG tiene a la Sanidade de O Morrazo entre ceja y ceja. Concentraciones todos los domingos en Moaña y un sábado sí y otro no en O Hío. Y, de momento, el conselleiro de ramo, Antonio Gómez Caamaño, tampoco habló. En O Viso la maleza lo cubre todo.

