El PP alega al presupuesto de Bueu y pide una partida para el concurso de Banda do Río

Los presupuestos municipales de Bueu para este año 2022 deberán volver a pleno. El PP ya había deslizado en la aprobación inicial que seguramente habría alegaciones y el grupo municipal popular registró en el último día de la fase de exposición pública un escrito en el que se incluyen cuatro propuestas, entre las que destaca la solicitud para incluir una reserva presupuestaria para la convocatoria del concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda do Río.

El escrito fue presentado el viernes y ahora deberá ser informado por el departamento de Intervención, que deben informar sobre la estimación o desestimación de las alegaciones. La primera de ellas hace referencia al acuerdo plenario adoptado en julio de 2021, a instancias de una moción del PP, que planteaba la colocación de tótems tecnológicos. La portavoz popular, Elena Estévez, señala que finalmente no se incluyó en las cuentas de ese año ni figura en las actuales, por lo que insta a que se habilite una partida específica.

Desde el PP también hacen referencia al anuncio realizado hace unos días para recuperar la Festa do Polbo. Apuntan que no figura ningún capítulo para este evento e insta a que se incluya una partida como la que figuraba en 2020, que ascendía a 35.000 euros.

Una de las reclamaciones más importantes se refiere al concurso de ideas para el barrio de Banda do Río, que el gobierno local “se comprometió hace más de dos años a convocar”. En el presupuesto de 2021 la asociación vecinal ya presentó una alegación al respecto, que fue desestimada, y ahora el PP vuelve a insistir sobre el asunto. “Este año sigue sin existir esa partida, lo que supone una nueva parálisis en la realización de estas actuaciones”, sostiene Estévez.

Por último, desde el grupo de la oposición recuerdan que en noviembre de 2020 el pleno de Bueu aprobó el Plan de Mobilidade Sustentable (PMUS) y en noviembre de 2021 el Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible. No obstante, en los presupuestos municipales no se recogen partidas concretas vinculadas a estos acuerdos pese a que este año ya deberían existir actuaciones ejecutadas. “No hay partidas para poder darle cumplimiento y por tanto solicitamos la inclusión de partidas para dar cobertura a esos planes”, defiende Elena Estévez.

Una vez que las alegaciones sean informadas desde el departamento de Intervención se volverá a convocar una comisión informativa y un pleno extraordinario a lo largo de este mismo mes de mayo. El documento aprobado inicialmente en abril prevé unos ingresos y gastos que rozan los 7 millones de euros, la mayor cifra en la historia del municipio.