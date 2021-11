La demora en el concurso de ideas de Banda do Río, en las alegaciones a los presupuestos

La asociación solicitó sendas reuniones con el grupo de gobierno y con los partidos de la oposición para trasladar sus demandas y recordar que en el pleno de marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, se aprobó la inclusión de una partida presupuestaria para la tramitación del concurso. A esta llamada solo respondieron los partidos de la oposición –PP y PSOE–, mientras que la directiva afirma que aún aguarda una contestación por parte del bipartito BNG-ACB. “Esa espera está causando malestar porque no es la primera vez que recibimos la callada por respuesta. Seguimos apostando por el diálogo, pero no por un diálogo de sordos”, aseguran desde la Asociación Banda do Río.

El colectivo avanza que ha presentado una alegación a los presupuestos municipales debido a la “lentitud” y “parálisis” con la que se está tramitando este expediente por parte de la administración local. “Veinte meses después de aquel acuerdo plenario ni siquiera se aprobaron las bases”, critican los vecinos. La última reunión de la comisión de seguimiento, que se celebró en el mes de junio, desde la Concellería de Urbanismo, se excusaron en los efectos de la pandemia, aunque con el compromiso de “sacarlas en el mes de septiembre, aunque a día de hoy aún estamos esperando”.

Firma convenio COAG

El gobierno local y la directiva del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) firmaron el convenio de colaboración en el mes de marzo, con la previsión de que el concurso de ideas se pudiese convocar antes del verano. Las propuestas deberían presentarse a nivel de anteproyecto y se prevé un primer premio de 20.000 euros, que se incluirán dentro del contrato de redacción del proyecto definitivo. Una cuantía que desde el COAG aseguran que resulta atractiva para estudios de arquitectura nacionales e internacionales.

La comisión de seguimiento se reunirá hoy

El grupo de gobierno anunció ayer la convocatoria de la comisión de seguimiento del barrio de Banda do Río, prevista en las dependencias municipales a partir de las 19.00 horas. Desde la Alcaldía se pronuncian acerca de las quejas de los vecinos y aseguran que no resulta imprescindible la inclusión de una partida nominal en los presupuestos para convocar el concurso de ideas. “No es necesaria una reserva específica puesto que es un asunto que se puede financiar con cargo a partidas genéricas, como pasa con otras actuaciones”, explican. No obstante, desde el ejecutivo local reconocen que existe una demora en la aprobación de las bases, un documento que está pendiente del informe de la Secretaría Municipal y cuya firma tardará aún unos días debido a una baja temporal en el departamento. Los presupuestos municipales de 2020 se encuentran a exposición pública desde el 26 de octubre y el periodo para presentar alegaciones concluye el próximo 16 de noviembre. La convocatoria de la comisión de seguimiento de hoy, que pidieron este fin de semana los grupos de la oposición, no colma las pretensiones de la asociación de vecinos, que reclamaba un encuentro con el grupo de gobierno. Una petición a la que aseguran que todavía no han recibido respuesta.