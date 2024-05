La capital del diseño y el desarrollo web

Vigo superó con éxito la primera WordCamp que se celebraba en la ciudad, un congreso sin ánimo de lucro sobre diseño, desarrollo web, marketing digital y temáticas vinculadas organizado por la comunidad de WordPress, herramienta que sirve para crear y administrar sitios web de forma fácil e intuitiva: el 45% de las páginas web del mundo están creadas con esta plataforma, entre ellas, las de la NASA, el periódico The New York Times, la Casa Blanca o The Rolling Stones.

El viernes, se celebró un taller sobre la creación de una página web para tres ONG: la Asociación de Trastornos del Espectro Autista de Vigo (AsTEAVi), la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU-Vigo) y En Familia. El sábado, especialistas en temáticas afines al mundo del desarrollo web, el marketing y el diseño ofrecieron casi una treintena de ponencias –el hacker y especialista en ciberseguridad Antonio Fernandes; Fernando Tellado, autor del blog Ayuda WordPress; o Sophie Algarte, responsable de Marketing Digital y Data en FARO DE VIGO–. Ayer, se organizaron mesas redondas lideradas por profesionales de WordPress, en las que se fomentó el trabajo colaborativo y la participación en beneficio de la comunidad de esta herramienta.

Desde hace 18 años, se han celebrado más de 1.200 WordCamps en 395 ciudades de 65 países. Hasta 19 ciudades españolas organizan estos eventos de forma anual.