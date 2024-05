La federación de Anpas de Vigo denuncia la suciedad en los colegios: "Hay hormigas y papeleras sin vaciarse desde hace meses"

La Federación Olívica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Vigo y comarca (Foanpas) ha denunciado este martes la presencia de hormigas y la suciedad que hay en los colegios vigueses que dependen del Ayuntamiento por deficiencias en el servicio de limpieza, que se agrava por la falta de conserjes en algunos casos.

La presidenta de esta asociación, Iria Salvande, ha asegurado en una rueda de prensa recogida por la agencia Efe que desde que "hay nueva adjudicataria del servicio de limpieza, no se está limpiando bien".

Así, ha denunciado que los colegios están sucios y que hay "papeleras que llevan cuatro meses sin vaciarse" o centros en los que a finales de mes no hay papel higiénico.

"Cuando te presentas a una concesión sabes los costes, no puedes ir a la baja y que sea el centro el que te cubra", ha afirmado Salvande, quien ha explicado que la concesionaria justifica la falta de una limpieza óptima por el "alto grado de absentismo" que está padeciendo.

Críticas de la concejala

La concejala de Educación, Olga Alonso, ha respondido a estas denuncias. "Fuimos los primeros en demandarle a la empresa de limpieza de los colegios de Vigo que cumpla su cometido con los mejores estándares de calidad. Y vigilaremos que eso se haga siempre", ha asegurado la edil socialista. A renglón seguido, Alonso ha criticado a la federación de Anpas. "En este momento no hay en los centros educativos públicos vigueses, ni problemas de insalubridad, ni de inseguridad. Por eso, que Foanpas, o es el Bloque, haga política de esto, por cierto, con dinero del Concello de Vigo, resulta muy preocupante. Desde el Concello seguiremos trabajando por una enseñanza de calidad", ha subrayado a través de un audio enviado a los medios de comunicación.

"Tendrán que cubrir las bajas, no es culpa nuestra"

"Tendrán que cubrir las bajas, no es culpa nuestra", ha señalado la presidenta de Foanpas, que ha advertido de que a esos problemas en el servicio de limpieza se suma que hay centros que no tienen conserje, por lo que se da la "tormenta perfecta, el caos absoluto".

Principalmente, afecta a la parte de los colegios que están al aire libre, que queda desatendida porque, ante las bajas, el personal de limpieza da prioridad al interior de los centros educativos y así "no se vacían las papeleras, no se recogen las hojas de los árboles o no se limpian los cristales".

En esa situación se encuentran, ha sostenido, "todos los colegios de Vigo que dependen del Ayuntamiento", entre ellos, el de educación infantil y primaria de O Pombal, en Lavadores, donde han tenido que cerrar un aula de infantil por una plaga de hormigas.

Precisamente en ese centro educativo está prevista una concentración este miércoles, unas movilizaciones que se trasladarán posteriormente a otros colegios afectados hasta que "la adjudicataria cubra esas bajas y limpie como debe".

La empresa comenzó bien la actividad

La presidenta de Foanpas ha afirmado que "al principio" la concesionaria "limpiaba bien" e incluso los centros estaban "mejor de suministros que antes", pero desde hace unos meses todo ha ido a "peor".

Por eso ha animado a que la administración haga una auditoría, porque "solo es cuestión de ir a los centros y ver" cómo están.

Este lunes, Foanpas se reunió con los centros de la ciudad y en las próximas horas remitirá un escrito al Ayuntamiento.

Desde la Concejalía de Educación les han dicho que las incidencias figuran en la correspondiente plataforma y que "hasta que se solventan no se cierran".

Las asociaciones de madres y padres han asegurado que, ante las deficiencias en la limpieza, ellos y los profesores están asumiendo tareas que no deberían hacer porque no es su labo