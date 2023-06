Foanpas, la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca, rechaza el modelo que propone la Xunta de Galicia para los menores con necesidades educativas especiales: combinar horas en la clase convencional con el resto de los compañeros con unidades de atención preferentes o aulas especiales.

“Esta alternativa non é inclusión, todo o contrario. As aulas específicas son un modelo segregador, discriminatorio e excluínte. Redúcese a presenza, a participación e o éxito en entornos ordinarios, parámetros principais que definen a inclusión”, destacan desde la entidad, que lamentan que no se convoque el concurso de méritos para cubrir puestos de escolarización de alumnado de atención preferente.