Okupas cambian la cerradura y venden llaves de pisos de Vigo por 3.000 euros

Las situaciones que se están viendo en varios edificios de Vigo se están tornando directamente en surrealistas. Como ha publicado FARO en los últimos meses, la ciudad está atrayendo algunas prácticas de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Una de las que más se está extendiendo es la venta de llaves de viviendas por parte de los okupas que residían de forma ilegal en las mismas, algo que empezó por casos muy puntuales pero que cada vez es más común. Prueba de ello es que recientemente se descubrió que un okupa tenía varias llaves de distintos apartamentos de un edificio de la calle Fragoso y las revendió de forma ilegal en distintos portales de Internet, haciendo un importante negocio por tanto con propiedades que no son suyas.

¿Y cómo lo consiguen? Pues, sorprendentemente, muy fácil. El primer paso es encontrar un piso o casa vacía en la ciudad, vigilando los inmuebles y comprobando que no reside nadie en los mismos. Posteriormente entran, viven (o no) en ellos un tiempo determinado y cambian la cerradura para tener una llave propia, que acaban vendiendo en páginas de Internet como Wallapop o promocionando en vídeos de TikTok, e incluso en la Deep Web, donde es más complicado que las autoridades puedan investigarlos.

Los precios a los que venden estas llaves van desde los mil hasta los tres mil euros, en función de si es una casa, un piso, la ubicación... Prácticamente como si fueran agentes inmobiliarios. Los compradores normalmente son personas o familias que están desesperadas por encontrar una vivienda y ven esto como una última salida. Porque obviamente es algo ilegal que lo hace todavía más grave teniendo en cuenta que se llegan a redactar contratos totalmente falsos para engañar a los futuros inquilinos e intentar hacer ver que el proceso es legal.

¿Y qué condición tienen las personas que adquieren esa llave y pasan a vivir en ese piso o casa? Pues entrarían en el concepto de precarios, ya que no tienen contrato de alquiler válido ni cualquier otra legitimación que le permita residir allí y tampoco es el propietario.

“También les dan habitualmente una nota simple con los datos básicos de la vivienda. En algunos casos la otra parte no es consciente de que está siendo engañada y en otros sí, pero deciden seguir con la operación”, explica Francisco Fernández, responsable de la empresa de desalojo exprés Desokupa 24 horas, que nació en Vigo y opera en prácticamente toda España.

De lo que no es consciente el comprador es que el okupa le traspasa también la deuda que ha adquirido con el propietario real del piso, que tendrá que abonar en caso de llegar a juicio o si precisamente una empresa de desalojo exprés intermedia para que abandone la vivienda, un proceso cada vez más habitual para intentar acelerar la recuperación de la vivienda y no esperar por los trámites judiciales. Estas compañías normalmente acuden al inmueble para convencer al okupa que se marche y, en caso de no hacerlo, montan un control de acceso en los alrededores. Prometen a los clientes, que son los propietarios, recuperar la vivienda en unos pocos días.

Uno de los últimos casos de venta de llaves tuvo lugar hace unas semanas. En esta ocasión, fue un intento fallido. Se trataba de un matrimonio que vivía en Navia, que debía diez meses de alquiler y tenía la intención de vender la llave del piso a una familia vulnerable. Los propietarios de la vivienda, sin embargo, contrataron en este caso a Desokupa 24 horas para desalojar a los inquilinos, que debían más de 9.000 euros de renta, frustrando finalmente esa venta de llaves tras recuperar el apartamento.

Inquilinos morosos

Y es que no solo son okupas los que protagonizan estas situaciones. También los inquilinos morosos, cuando se encuentran con un desahucio inminente, se “quitan de en medio” vendiéndole la llave a un tercero que no tiene nada que ver, aprovechándose de su necesidad.

Lo cierto es que muchas de estas situaciones se producen sin que los propietarios sepan que está sucediendo, pues están meses sin pasar por estas viviendas, que normalmente son segundas residencias. Solo se dan cuenta de lo que ha pasado cuando se ejecuta la orden judicial de desahucio o bien, en caso de contratar a una empresa de desalojo exprés, cuando hablan con los inquilinos y les cuentan cómo han llegado a vivir allí.

Finca privada con el hórreo en el que dormían los okupas. / FdV

Okupan una finca privada entera y duermen en el hórreo

Una de los casos más curiosos para el que han contratado hasta ahora a Desokupa 24 horas es el desalojo de una finca privada en el concello pontevedrés de Salcedo. Los inquilinos irregulares tomaron por completo la parcela, causando varios destrozos y dejando una importante cantidad de basura tras se desalojados. Pero lo que más llamó la atención es el hecho de que los okupas dormían en el hórreo, ya muy antiguo, que había en dicha finca.

Concretamente, según apuntan desde la firma de desahucios exprés, se trataba de una pareja de toxicómanos que aprovecharon que los propietarios estaban fuera para entrar en este terreno. “Nunca habíamos visto algo así, a okupas que duermen en un hórreo”, reconoce Francisco Fernández, de Desokupa 24 horas, que consiguió recuperar la propiedad en apenas unas horas tras ser contratado por los dueños de la parcela. Sí que es habitual no obstante que haya personas que entran a drogarse en propiedades ajenas y aprovechan para quedarse a dormir allí en caso de que los dueños no lo hagan.

