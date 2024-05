“Ya estamos diseñando la subestación para la Alta Tensión en Balaídos, la vamos a financiar”

David Regades (Vigo, 1973) emprende su segunda etapa al frente de la Zona Franca con la misma ilusión que en 2018, consciente de que el contexto económico es más complejo –sobre todo en industrias como la automoción y la pesca, en las que se avecinan curvas– y con el convencimiento de que el Consorcio puede aportar mucho más a las empresas, a Vigo y a sus habitantes. “Lo haremos”.

–¿Le preocupa la deriva que está tomando el sector de automoción? Stellantis parece que tiene el futuro a medio plazo asegurado pero los proveedores, no.

–Lo fundamental para el ecosistema del automóvil era atar a Stellantis, conseguir la plataforma para vehículos eléctricos STLA Small. Y se logró gracias a un esfuerzo muy importante de la Zona Franca, el Gobierno y el Ayuntamiento. Ahora nos queda fortalecer al resto del sector, y también vamos a colaborar.

–¿Teme el cierre de alguna fábrica? Ya ocurrió otras veces.

–El vehículo eléctrico necesitará nuevos componentes. Hay que aprovechar esa transformación. Centros tecnológicos privados, como el de BorgWarner, ya están trabajando en esto. Hay que adaptarse.

–¿Qué puede hacer la Zona Franca? La mayoría de estas empresas están en sus parques.

–Somos el único agente de desarrollo económico de España con una herramienta que es vital: hacemos edificios a la carta, transformaciones a la carta. Si alguna de estas industrias necesita modificar sus fábricas para nuevos componentes, estamos dispuestos a financiarlas a largo plazo. Después, tenemos nuestra sociedad de capital riesgo.

David Regades en el mirador de Matamá, con Stellantis, la ciudad y la ría de fondo. / Marta G. Brea

–Se está hablando mucho de las ayudas a Stellantis Vigo (Perte, Xunta, etc.), pero, ¿en qué contribuye el Consorcio?

–De forma indirecta colaborando en el desarrollo de los Perte, intermediando con los diferentes ministerios. De forma directa, desde el enganche a la línea de Muy Alta Tensión (MAT), que el centro de transformación lo estamos diseñando y lo vamos a financiar nosotros, hasta adaptar la relación contractual que tenía el Consorcio con Stellantis [alquileres y canon de producción] para hacerla más competitiva.

–El CTAG, en cuyo patronato participa esta institución, acaba de anunciar la apertura de instalaciones en el norte de Portugal, ¿qué le parece?

–El centro de decisiones seguirá en la provincia de Pontevedra y estoy convencido de que vamos a crecer en proyectos muy importantes que seguramente el CTAG anunciará en breve.

–¿Se refiere al proyecto del circuito de alta velocidad para pruebas del coche autónomo? ¿Se va a hacer?

–No, a proyectos nuevos vinculados al vehículo eléctrico. El circuito sigue siendo una necesidad, pero en estos momentos no tenemos una ubicación cerrada. Es necesaria la colaboración de la Administración autonómica, y tan pronto se asiente el nuevo Gobierno de la Xunta, intentaré reunirme con ellos. Es el CTAG el que tiene que validar la ubicación y el proyecto.

–¿Cómo va el World Car Center?

–En unos días deberíamos tener el permiso de Augas de Galicia, que es lo último que nos queda. Ajustaremos el proyecto y lo sacaremos a licitación. Este año debería estar licitado.

–¿Tiene sentido esa inversión cuando el edificio principal de oficinas de Stellantis a escasos metros lleva años vacío, sin actividad?

–Todos los centros de negocios de la Zona Franca tienen una ocupación por encima del 90%. En estos momentos cerca de ese gran polo del automóvil que es Balaídos hay demanda para ese nuevo espacio. Queremos centralizar todo lo referente al sector: Business Factory Auto, High Tech Auto... Lo que se conoce como la “casa blanca” [el edificio de oficinas] es de Stellantis y tienen proyectos para ahí.

–¿Sigue interesado el CTAG en ocupar parte del World Car Center?

–Sí, tendrá presencia, igual que todo el sector.

–Antes citaba el ansiado enganche a la Alta Tensión. Costó lo suyo.

–Los equipos técnicos de la Zona Franca y de Stellantis están trabajando en eso. Vamos a financiar el centro de transformación que estará dentro del polígono.

El ecosistema que estamos creando con los microchips fotónicos tendrá un impacto similar al del motor en su día

–¿Cuándo empezará la construcción de la planta de chips fotónicos de la iniciativa Sparc? La previsión era que estuviese operativa en el primer semestre de 2026.

–Es una industria nueva que está naciendo en Alemania, en Francia y en Vigo. Nos pone en una posición muy privilegiada. El proyecto está redactado y en el Concello, pendiente de licencia. Nuestra idea es licitar este año e iniciar las obras de forma inmediata. En 2026 deberíamos estar fabricando los primeros semiconductores. Habrá avances importantes antes de verano. El ecosistema que estamos creando estoy seguro de que tendrá el mismo impacto que en su día tuvieron el naval, la automoción o la aeronáutica.

–¿Mantienen Valladares como ubicación?

–Sí, sí, la licencia ya está presentada. Es inmediato.

–¿Optará a nuevos fondos del Perte Chip o de algún otro Perte?

–Vamos a ser el primer proyecto gallego del Perte de los semiconductores.

–¿Qué nuevos socios se han sumado al proyecto?

–La nueva composición de Sparc se conocerá antes del verano.

–¿En qué punto está el complejo de López Mora? ¿Hay algún cambio respecto a sus usos futuros? Se habló en su día de centro de negocios, emprendimiento y laboratorio para la Sparc.

–Estará vinculado a las empresas TIC y tendrá un espacio para la Sparc. Deberíamos estar licitando a principios del año que viene. Ya están los arquitectos trabajando en él. Será espectacular. Es el mejor exponente de lo que entendemos como economía humanizada. Vamos a crear espacios urbanos, nuevas plazas, zonas verdes, comunicaremos dos calles en una parte de la ciudad con mucha densidad de población.

En Vigo solo podemos crecer en un millón de m2. No más. Por eso se busca suelo fuera

–Cuando llegó por primera vez a Zona Franca se marcó unos objetivos de creación de suelo industrial muy ambiciosos. ¿Los mantiene?

–En Vigo solo podemos crecer en un millón de metros cuadrados. No más. Por eso estamos buscando fuera del municipio. La ampliación de A Pasaxe, Cuntis, A Cañiza… Nuestros polígonos están llenos.

–¿Cuál de las actuaciones previstas verá la luz primero? ¿PTL?

–Debería estar en obras el próximo año.

Invito a todos a que pregunten a los empresarios que se han ido a Portugal: hay más burocracia allí que en España

–Portugal va más rápido, tanto en la creación de suelo como en la concesión de permisos. ¿Le da envidia?

–Invito a todos a que pregunten a los empresarios que se han implantado allí. Al final, Portugal es un país más burocrático que España. Dangel quiso instalarse aquí y tardamos menos de un año. Delta Vigo en Nigrán, meses. Ahora va a ampliar. Con Ecoforest igual. También tenemos herramientas ágiles. Con una ventaja, y que solo da la Zona Franca, y es que podemos financiar esos espacios con muchas opciones: régimen de alquiler, derecho de superficie o derecho de superficie con opción a compra... Gestionamos toda la parte inmobiliaria.

–De la Plisan, el gran parque empresarial del noroeste, tras las operaciones de Albo, Frinsa, Lonza y Beta Implants, poco más se sabe. ¿No hay más empresas interesadas en instalarse? ¿Hay contactos?

–Se está construyendo la terminal ferroviaria, lo que aumentará la competitividad del polígono. Tenemos visitas a la Plisan todas las semanas. Hay que activar la fase 3. Todas las grandes parcelas están adjudicadas. Zona Franca ya ha hablado con sus socios y no descarta un espacio propio dentro de la Plisan. Todas las naves que tenemos en régimen de alquiler en nuestros polígonos están adjudicadas. Hay demanda.

–Dicastal estuvo a punto, pero de nuevo Portugal. Pese a la burocracia.

–Hay proyectos que se van a Portugal y otros se quedan aquí. Lonza decidió quedarse en España. Y Frinsa, BorgWarner…

–BorgWarner también abrió nuevas plantas en Portugal.

–Pero todo el conocimiento y los centros de decisión siguen aquí. Producir, pueden producir en otros sitios, pero donde se decide el futuro está aquí.

–Zona Franca planteó en su día un concurso para una planta de baterías para el coche eléctrico. Stellantis prefirió apostar por Zaragoza. ¿Comparte esa decisión?

–Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Pusimos sobre la mesa, hablando con el Ministerio, todas las ayudas posibles, incluso estábamos dispuestos a participar a través de una sociedad público-privada. Pero la parte industrial decide, estratégicamente, dónde la quiere ubicar.

–Usted viajó a China a reunirse con fabricantes de baterías como CATL para atraer posibles inversiones y levantó ampollas en Balaídos. Ahora resulta que el plan del grupo es que la planta de Zaragoza sea compartida precisamente con CATL. ¿Es el mundo al revés?

–Eso demuestra que nuestro trabajo iba en la buena dirección.

David Regades / Marta G. Brea

–Ahora que se va, ¿cómo valora la gestión de Ignacio Bueno [el todavía director de Stellantis Vigo]?

–Valoro el haber sido capaces, juntos, de traer la plataforma STLA Small. Porque eso garantiza 20 años de trabajo a más de 20.000 mujeres y hombres que trabajan de forma directa o indirecta para Stellantis.

–¿Conoce a su sustituto [José Luis Alonso Mosquera]? ¿Han hablado ya?

–Lo conozco. Nos emplazamos a hablar. En cuanto llegue a Vigo. Tenemos muchos proyectos en común que hay que focalizar. Quiero saber cuáles son sus prioridades.

–La relación Puerto-Zona Franca, ¿en qué punto está? Acaba de tener un primer encuentro con Carlos Botana.

–Soy optimista. Fue muy receptivo a todos los proyectos que tenemos en común.

–¿Sigue interesada Zona Franca en un parking subterráneo bajo Montero Ríos?

–Hay que estudiarlo. Sí que es verdad que ante la negativa anterior del Puerto resolvimos el problema de falta de aparcamiento transformando el parking robotizado en uno convencional. Aquel planteamiento que teníamos de unir los parking de A Estrela y el robotizado, ambos de Zona Franca, está aparcado.

–¿Qué otros proyectos de colaboración con el Puerto se podrían poner en marcha?

–En común tenemos la Plisan, que hay que impulsarla. Si el Puerto tiene necesidad de liberar espacios y generarlo en otro sitio, tendrá nuestra colaboración.

–¿Le ha pedido la Autoridad Portuaria la cesión de más espacios en Bouzas? La terminal está bastante colapsada.

–La solución por la que ha optado el Puerto son los silos. En la actualidad, la capacidad de crecer en campa en los espacios de Zona Franca no existe. Le hemos cedido todo.

–En su momento se barajó la posibilidad de que Zona Franca participase en la reforma del estadio de Balaídos. Parte del suelo es suyo.

–Sí, parte de la grada de Río. La aportación que vamos a hacer a ese nuevo Balaídos, además del World Car Center, es con un nuevo aparcamiento en la Avda. de Citroën en el que ya estamos trabajando con el Concello.

–¿Vendrá Ikea a Vigo? ¿Sigue interesada la multinacional sueca en implantarse en la ampliación del PTL?

–Siguen los contactos, pero es verdad que Ikea no está invirtiendo en Europa.

–El Centro de Servicios al Transporte no cuajó en Porriño. ¿Se abandonó el proyecto?

–El ayuntamiento no lo respaldó y por lo que respecta a nosotros, está archivado.

–¿No hay ubicación alternativa?

–Quien tiene la competencia es la Xunta. Hicimos un estudio porque nos lo pidió el sector. Analizó todo el sur de Galicia y sacó una serie de conclusiones, de posibles ubicaciones. Pero para nosotros está archivado.

–¿Y la plataforma logística del automóvil? ¿La retomarán con Ceaga?

–Ese proyecto dependía de una subvención europea cuyos requisitos no encajaban. Está paralizado. Lo que sí estamos estudiando con Ceaga es la posibilidad de adaptarlo al uso cada vez mayor del ferrocarril en la logística del automóvil.

–Pero se llegó a comprar una parcela, también en Porriño.

–Sí, es de Zona Franca.

–¿Cuándo estará operativo el nuevo parking de camiones de la VG-20?

–Debería estar en activo en 2026.

–¿La planta de hidrógeno verde? ¿Le decepcionó que no recibiera ayudas y la del Puerto, sí?

–Este mes empezamos a instalar los paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las naves. Una pata de ese valle de hidrógeno ya está. Es una realidad. No descartamos que encaje en nuevas líneas de ayudas. Pero los proyectos tienen que ser sostenibles por sí mismos.

–Concello y Zona Franca anunciaron hace años la recalificación de la parcela de CLH para viviendas y ocio. ¿Qué pasó con eso?

–Está pendiente del Plan Xeral. Se va a hacer.

No podemos correr el riesgo de que las grandes ferias como Conxemar o Navalia se vayan. Queremos entrar en el Ifevi

–¿Sigue interesada Zona Franca en entrar en el patronato del Ifevi? ¿Qué podría aportar?

–No podemos correr el riesgo de que grandes ferias como Conxemar o Navalia se vayan a Madrid o Barcelona. Seguimos dispuestos a entrar en el patronato del Ifevi, al igual que la Zona Franca de Barcelona está en el recinto ferial de Barcelona. Si ya somos dinamizadores de todas las grandes ferias del Ifevi. ¿Por qué no podemos aportar nuestro conocimiento y nuestro músculo económico al Ifevi?

–Se llegó a plantear en su momento que parte de la Plisan tuviese la condición de “tax-free” para la pesca.

–En estos momentos la mayoría de las empresas de la conserva en Galicia ya son recintos aduaneros. Tienen las mismas ventajas fiscales que nosotros, salvo que en su caso son ellas las que presentan los avales, y en nuestros espacios, se hace cargo la Zona Franca. Pero no lo descartamos.

–¿Seguirán potenciando el apoyo al emprendimiento?

–Por supuesto: Zona Franca está para lo macro y lo micro. Desde el emprendedor que nace a las grandes firmas. Hay casos de empresas que empezaron en una mesa de coworking y acaban alquilándonos una nave o comprándonos una parcela. Hay muchos proyectos de éxito que empezaron así. Alén Space, en estos momentos ya tienen una planta en el edificio aeroespacial y están planteándose una nave con nosotros. Eran dos ingenieros y hoy son más de sesenta.

Zona Franca está para lo macro y lo micro. Desde el emprendedor a la grandes firmas

–¿Qué le dio más pena, tener que dejar la Zona Franca para ir en las listas al Congreso, o renunciar al escaño para regresar al Consorcio?

–Cuando me llama Abel Caballero y me plantea que regrese porque estamos en un momento económico vital y hay que darle un impulso a la Zona Franca y a la ciudad, no me lo pensé. Es un proyecto ilusionante y de todos es conocido mi compromiso con el modelo de ciudad del alcalde.

–En algunos foros se le ve como sucesor natural de Abel Caballero.

–Ya anunció que se va a presentar a las elecciones de 2027 y a las siguientes. Todos los grandes proyectos que se llevaron a cabo en la ciudad en los últimos veinte años han sido gracias a Abel Caballero: estación de Vialia, la entrada en túnel del tren… Otro alcalde no lo hubiera conseguido. Y encima de mesa tiene otros grandes proyectos que solo él puede sacar adelante.

–¿Pero se ve como alcalde algún día?

–Mi proyecto es la Zona Franca, no pienso en otra cosa.

Suscríbete para seguir leyendo