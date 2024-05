Un PXOM “sobrio” en pisos protegidos que conserva “solo parte” del patrimonio

Viéitez pone en valor que Vigo tiene “una idiosincrasia urbanística muy particular que no vemos en otros lugares”, con “un centro alargado y paralelo al mar con muchos poros ocupados por barrios de poca densidad y espacios verdes”. “La rodea una gran ciudad jardín con edificaciones con leiras. Aún no hemos tenido un PXOM que haya entendido que esto es un valor a proteger”, sostiene. Añade que “nos encaminamos a una realidad donde respetar las preexistencias y no destruir para construir son las opciones fundamentales del urbanista”: “Rehabilitar edificios y cuidar la ciudad es la única vía hacia la sostenibilidad. Vigo no es Dubái, no puede crecer sobre un desierto”.