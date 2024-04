Hugo, protagonista de la actuación en Vigo de Juan Dávila que el cómico rescata por el Día del Autismo

Juan Dávila visitó Galicia el pasado mes de febrero con su espectáculo "La capital del pecado 2.0" que llevó a Vigo, donde actuó dos días, y a Ourense. Casi dos meses después, y aprovechando que hace unas jornadas se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el irreverente humorista ha compartido en las últimas horas su interacción sobre el escenario del Teatro AFundación con Hugo, un joven vigués con TEA que subió al escenario con su madre.

Su modo de hacer 'crowd work', la tendencia en boga de la comedia en directo, se basa en la improvisación y en hablar con algunos de los asistentes a su show, a los que lanza sus flechas cargadas de burla, políticamente incorrecta y, en ocasiones, hasta grosera. Un humor que cala también entre sus seguidores más diversos, con problemas de salud, o diferentes capacidades. Y a ellos también les hace partícipes del espectáculo, dejando fuera del teatro la posible pena o compasión que pudieran despertar, y naturalizando su realidad vital. Así, les implica en sus bromas y se ríe con ellos (no, de ellos), aunque sin dejar de lado su picardía más vacilona.

"¿Y a ti que te pasa?", le preguntó a Hugo (sabiendo de antemano que es un chaval con trastorno del espectro autista). La respuesta del vigués dejó al expolicía a cuadros, y así lo reflejó en sus comentarios, a raíz del extracto de su actuación que compartió en Instagram con sus seguidores: "Me han operado del culo".

"¡Hoy es el día mundial de concienciación sobre el AUTISMO y vamos a darle visibilidad! Cuando le pregunto a Hugo qué le pasa, él solo me habla de su fístula, y eso es maravilloso".

Dávila le insistió sobre el tema y Hugo le explicó que le habían hecho "una rajada". La historia no podía ser más jugosa para el actor, que siguió indagando sobre la operación, con geniales salidas que provocaron las carcajadas del público y del protagonista, que no sabía muy bien qué le habían hecho en la intervención quirúrgica: "Que te lo diga ella que es quien me lo ve todos los días", apuntó, señalando a su madre. Ésta explicó que se trataba de una fístula, y Juan escogió entre el público a un espectador que quisiera verla de cerca.

Y ahí llegó la segunda intervención de Hugo, que fue uno de los que más encendieron las risas en el teatro vigués. Y es que el nuevo "voluntario" en el escenario era un Guardia Civil de Cangas, con 21 años de servicio. ¿Guardia Civil, de calle?, le preguntó Juan. Antes de que pudiera responder, Hugo les interrumpió para decir: "de corrupto".

¿Puede ser corrupto, no?, le insistió, a lo que el showman le respondió: "Tú has visto muchas películas, cabr..., tú estás espabilando hoy mucho, ¡eh Hugo!. No espabiles tanto que te van a quitar la paga". "¿Qué paga?", respondió el joven vigués. Entonces su madre aclaró que "no tiene paga", y Hugo añadía: "Me lo paga ella todo".