Desaparecida la perra que ayudaba a una niña con autismo en Bueu

Una familia de Bueu, que reside en Vilar, en Beluso, lanza un mensaje de auxilio para que le ayuden a encontrar a su perra, de raza bulldog francés, que desapareció el martes de la casa y con la que su hija, de 5 años y con espectro autista, estaba muy unida. La mascota le ayudaba en su terapia para manejar este trastorno, incluso a hablar, asegura el padre.

Miguel Ángel Lemos y su mujer Sheila Caramés están desesperados porque han perdido a su perra. Y no es frivolidad porque con ella han perdido la terapia que el animal proporcionaba a su hija única, de 5 años, María, con trastorno del espectro autista y muy unida a la mascota.

Tanto es así que la pequeña ha reaccionado a la ausencia encerrándose de nuevo en sí misma y sin querer ir al colegio, asegura su padre, que ha empezado una búsqueda desesperada con carteles por Bueu, en redes sociales, por protectoras y clínicas veterinarias por si alguien la hubiera llevado. La perra es blanca, con manchas negras atigradas y, como característica peculiar, tiene un punto azul en el ojo derecho.

La niña no comprende qué ha pasado, por qué su bulldog francés —los padres prefieren no publicar su nombre por si alguien se lo hubiera llevado de forma intencionada— no está en la vivienda.

Lemos asegura que la perra, que les regalaron unos amigos para que ayudara a la niña y que tiene unos seis meses de edad, desapareció el martes. Iban a ponerle el microchip ese día cuando al regresar a casa, ya no estaba. No logra saber qué le pudo haber pasado, si huyó con el temporal o si alguien la cogió. No descartan que se la hubieran llevado para vender porque se trata de una raza cotizada cuyo valor puede oscilar entre los 500 y los 1.000 euros.

Miguel Ángel Lemos asegura que desde que la perra llegó a la casa, la niña contactó muy bien con ella, interactuaba e incluso paseaban juntas, hasta llegó a hablar. Con ella no tenía la misma reacción que con otros animales, a cuyo tacto no respondía bien. De ahí la importancia para estos padres de encontrar a la mascota de la casa que tanto bien terapéutico hace a la niña.

Este vecino de Vilar no se explica qué pudo haber pasado, reconoce que todos en la aldea, de no más de 50 casas, se llevan bien, la perra no molestaba ni generó quejas y asegura que están desesperados viendo la frustración de su pequeña y dispuestos a todo lo que haga falta por recuperar a este ejemplar de bulldog francés, incluso hablan de una recompensa. En los carteles figuran los teléfonos de contacto: 600 831146, 697286031, 662542099 y 600564007.