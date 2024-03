Caride acusa a la Xunta de querer impedir los conciertos de Castrelos en el PXOM

Continúan los cruces de acusaciones entre la Xunta y el Concello a raíz de la tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En un audio remitido a los medios de comunicación, la responsable de Urbanismo y Vivienda del gobierno vigués, María José Caride, señaló que la administración autonómica “intenta exigir o imponer la definición de aforos al parque de Castrelos para impedir la celebración de conciertos gratuitos al aire libre”.

“Esto es una competencia municipal, excede las competencias de Patrimonio de la Xunta, por lo tanto, el Concello de Vigo será el que defina los usos e intensidades del parque de Castrelos, sin ningún aforo que nos establezca la Xunta que impida la celebración de los maravillosos conciertos al aire libre”, subrayó la cuarta tenienta de alcalde y concejala. Recientemente, la Dirección Xeral de Patrimonio –dependiente del Ejecutivo autonómico– señaló que el Plan Xeral reduce el ámbito del bien de interés cultural (BIC) Parque de Quiñones de León y Pazo de Valladares a las edificaciones del pazo y el sector ajardinado, “excluíndo o parque que é parte do espazo declarado BIC por Decreto 25.02.1955”.

“No puedo dejar de sorprenderme de la transformación de la reunión técnica de ayer, colaborativa y de cooperación, en las declaraciones públicas que hemos escuchado hoy. ¿Qué esconde la Xunta? ¿Tal vez se prepara para bloquear políticamente el Plan General cuando, técnicamente, se le han acabado las excusas?”, anotó.

Caride aseguró que el Concello ya solicitó los informes sectoriales preceptivos del Estado –Aviación Civil y Telecomunicaciones– “hace semanas” y que es “radicalmente falso” que el gobierno local desproteja Castrelos y O Castro. “Tienen un plan especial de protección que define sus ámbitos BIC y establecen una zona de protección”, aseguró antes de destacar que la Dirección Xeral de Patrimonio, en la reunión del lunes, “reconoció la existencia de errores importantes en su último informe, en el que pretendían obligar al Concello a realizar prospecciones arqueológicas previas, algo que no se le ha exigido a ningún concello de Galicia”.

La representante municipal añadió que el Ayuntamiento remitió información del Plan Xeral a Patrimonio “para agilizar el informe sectorial para la ordenación detallada del Parque central –en la aprobación inicial, “no emitieron informe porque no estaba incluida”, dijo– con el objetivo de obtener informe favorable y poder construir más de 200 viviendas sometidas a régimen de protección”: “Esperamos que no las bloqueen”.

Horas antes de emitir estas declaraciones, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y las directoras xerais de Ordenación do Territorio e Urbanismo y de Patrimonio Cultural, Encarnación Rivas y María del Carmen Martínez, se reunieron con representantes de las patronales para explicar cómo avanza la tramitación del Plan.

Las representantes autonómicas apuntaron la falta de los dos informes estatales y, a diferencia de Caride, aseguraron que fueron los miembros del equipo municipal los que admitieron en la reunión del lunes “que existira un erro no envío das fichas sobre O Castro e Castrelos”. Se comprometieron a que, “unha vez completa a documentación e subsanadas as carencias e problemas detectados, o Executivo galego acurtará o máximo posible o prazo legalmente previsto” –tres meses– para emitir su informe autonómico previo, paso anterior al OK definitivo.

Representantes de la Xunta y de los sectores empresariales reunidos en Vigo por la mañana. / FdV