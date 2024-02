El "OK" definitivo al PXOM se demora: la Xunta exige al Concello más correcciones

La tramitación del nuevo PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), clave para el desarrollo económico y social de la urbe más poblada de Galicia, se eternizará aún más. La Xunta remitirá el lunes un documento al Concello de Vigo, dirigido al alcalde, Abel Caballero, con las correcciones que el equipo redactor de la revisión del planeamiento debe tener en cuenta para obtener el visto bueno de la administración autonómica, un paso necesario para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor, que significaría dejar atrás, por fin, el Plan Xeral de 1993 –el del año 2008 fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015– y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP).

Son 14 páginas en las que el organismo gallego incluye los resultados del análisis al PXOM remitido por el Ayuntamiento olívico hace casi un mes, tras ser aprobado provisionalmente a finales de diciembre en el pleno municipal. Destaca que una parte importante de las correcciones exigidas en un informe de mediados del año pasado no fueron consideradas por el Concello. En materia de arquitectura: de la treintena de requisitos indicados que afectaban al catálogo, la normativa y la ordenación, dio cumplimiento total a tres, parcial a 14 y no ejecutó 13. En arqueología: de las ocho objeciones, dio cumplimiento total a una, parcial a cuatro y desoyó tres. “No ha dado cumplimiento prácticamente a nada de lo que le proponíamos”, manifiestan a este periódico fuentes de la entidad autonómica.

Si acercamos la lupa al documento que remitirá la Xunta al Concello el lunes, vemos que el organismo gallego señala que el documento para la aprobación provisional reduce el ámbito del bien de interés cultural (BIC) Parque de Quiñones de León y Pazo de Valladares a las edificaciones del pazo y el sector ajardinado situado en el entorno inmediato, “excluíndo o parque que é parte do espazo declarado BIC por Decreto 25.02.1955”.

Es un error que “sorprende” en San Caetano, al igual que la eliminación de la fortaleza de O Castro del catálogo: “Inclúese unha única ficha relativa ao xacemento arqueolóxico e outra relativa ao espazo natural. Ningunha destas recolle determinacións de protección relativas ao castelo BIC”. Tanto en este caso como en el parque de Castrelos, destacan desde la Xunta que, si no se tienen en cuenta estas apreciaciones, los elementos en cuestión “perderían protección”, por lo que se trata de cuestiones “potentes”, importantes.

El documento aprobado provisionalmente tampoco recoge la traza del Camino de Santiago, una demanda reiterada por parte del ente autonómico al municipal que vuelve a incluir. Más incorrecciones: la Xunta sigue reclamando al gobierno local que circunscriba el ámbito de protección de los hórreos a la parcela sobre las que se levantan. El Concello establece zonas más amplias que afectan a otros terrenos, por lo que, de salir adelante el Plan de este modo, cualquier intervención que se pretenda realizar en contornos de protección debería contar con el permiso autonómico, incluso si se trata de una menor, como cambiar la cubierta en una casa: “Ocasionaría una carga innecesaria a los vecinos”.

También “preocupa bastante” en la Xunta que el Concello no haya completado la identificación de los bienes que se deben incorporar al catálogo en el ámbito del Plan Especial del Ensanche del PXOM de 2008 o recuperar ese ámbito, “ampliando o do Plan especial proposto, establecendo o réxime transitorio sinalado ata a aprobación do seu catálogo”. “Pedimos que, hasta no contar con el documento definitivo, que los expedientes afectados se incluyan en el Plan Xeral para poder revisar si son elementos merecedores de protección o no”, expone la entidad gallega.

La Xunta pedirá al Concello, de nuevo, “revisar e completar o contido das fichas do catálogo, incluíndo fotografías, descricións, determinacións e criterios”, así como “corrixir erros e imprecisións sinalados”, además de “elaborar o catálogo dos barrios do Calvario e Teis e dos outros ámbitos da Cidade Central sinalados” e “incoporar os grupos de vivenda social”.

La administración autonómica deja constancia de deficiencias de integridad documental en el Plan: “No índice do expediente municipal achegado, non se poden identificar os documentos referentes a todos os informes sectoriais pola nomenclatura usada ou por non especificar o tipo de informe que se achega”.

Chalés de Canido

El Concello tampoco justifica la delimitación del ámbito del conjunto de Chalés de Canido ni define el alcance de la protección. “Ademais, modificouse a ordenanza de aplicación respecto da última documentación informada que a corrixira atendendo ao requirido”, advierte la Xunta.

Creación de empleo y más de 51.000 viviendas

Uno de los panes que traerá bajo el brazo el nuevo Plan Xeral es la disposición de suelo para la construcción de casi 51.500 viviendas, de las que 14.390 se prevé que estén sometidas a algún tipo de protección. Expertos en materia inmobiliaria vaticinan que el aumento de la oferta y la exigencia a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior del 30% de vivienda protegida contribuirán a reducir los precios tanto de alquiler como compra.

El planeamiento en tramitación también recoge la ampliación del polígono de Balaídos y del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares.