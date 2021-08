El Concello desarrollará en Lavadores un polígono de viviendas protegidas: ¿cuántas tendrá?

“Es competencia de la Xunta, pero tiene a esta ciudad abandonada, entonces, lo vamos a hacer nosotros”, apuntó el alcalde, Abel Caballero. “Vamos a entrar directamente en la promoción de parques públicos de vivienda protegida. No es nuestra competencia, pero no voy a permanecer quieto. Lo haremos siguiendo las normas del Concello, no contemplamos cooperación con una empresa, saldrá a licitación. Y no descarto financiarlo con fondos europeos, depende de la velocidad de los proyectos Next Generation”, añadió antes de destacar que Zona Franca, entidad que preside, también “comprometerá su impulso a la vivienda protegida”, a la que el nuevo PXOM dedica el 30% del total a pesar de que la normativa sitúa el porcentaje mínimo en el 18,8%.

El regidor visitó ayer la zona porque, según explicó en la rueda de prensa diaria, la intención del gobierno local es “tenerlo todo muy maduro y preparado para empezar de forma rápida, lo antes posible”. Estuvo acompañado por la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, la concejala de Urbanismo, María José Caride, y la concejala de Política de Benestar Social, Yolanda Aguiar.

“La gente de Vigo sabe que la Xunta de Galicia no hace vivienda protegida, por lo que mucha ya no la solicita" Abrl Caballero - Alcalde de Vigo

Caballero concretó que la demanda de pisos, apartamentos o casas a precio tasado que se conoce en la urbe es de, aproximadamente, 5.000, pero la cantidad “real” engorda hasta “8.000, 9.000 o, quizás, 10.000”: “La gente de Vigo sabe que la Xunta de Galicia no hace vivienda protegida, por lo que mucha ya no la solicita, se desanima. La demanda real es mayor”.

El traslado del parque central de servicios del Concello a la parcela de Afamsa se realizará una vez la entidad local realice la expropiación de los terrenos.