La Xunta urge los dos informes del Gobierno para el “OK” al Plan Xeral

Concello y Xunta se comprometen a trabajar para 'desencallar' la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Así lo acordaron la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, María José Caride, y la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, tras reunirse en Santiago de Compostela. A mayores de las correcciones exigidas tras analizar el documento provisional, que afectan, sobre todo, a aspectos arqueológicos y culturales, Rivas le trasladó a la representante viguesa la urgencia de disponer de los dos informes preceptivos del Gobierno central –Aviación Civil y Telecomunicaciones–, sin los cuales la Xunta no puede informar el documento.

Rivas se comprometió ante los responsables y técnicos municipales a que, una vez esté completa la documentación y subsanadas las carencias y problemas detectados, el Ejecutivo gallego acortará lo máximo posible el plazo legalmente previsto -tres meses a contar desde que la documentación del PXOM se considere completa- para emitir su informe autonómico previo, último paso antes de la aprobación definitiva del Plan, un hito por el que la ciudad espera desde hace casi 10 años.

En la nota remitida por la Xunta, además, se indica que María José Caride, en el encuentro en Santiago, reconoció como errores la no protección patrimonial del Monte do Castro e Fortaleza y del Parque Quiñones de León. Sin embargo, días atrás, la representante municipal negó rotundamente que el Plan Xeral reduzca la protección en los BIC (bienes de interés cultural) de Castrelos y O Castro. En un audio enviado a los medios tras la reunión, de hecho, indicó que, en la cita en Santiago, “se evidenció que la Dirección Xeral de Patrimonio se ha equivocado” en su último informe, en el que hace referencia a “necesidades de cumplimiento de información que no son exigibles al Concello, como así han manifestado en esa reunión”.

“Se puso de manifiesto en la reunión que la Dirección Xeral de Patrimonio no evaluó la información completa” remitida por el gobierno local, por lo tanto, empezarán ahora a analizarla”. “En cualquier caso, el Concello contestará el informe remitido por la Dirección Xeral y pondremos de manifiesto que protegemos nuestro patrimonio y que, de hecho, cumplimos todos los requisitos legales que se nos pueden exigir”, apostilló Caride, que aseguró que el Ayuntamiento “es absolutamente respetuoso” con el patrimonio olívico: “El Plan Xeral cataloga y protege 164 elementos adicionales a los que catalogaba el Plan Xeral del año 2008”.

Corrección de "errores materiales"

Caride apuntó que “la corrección de errores materiales” que haya podido cometer el Concello o el equipo redactor “se resuelve en cinco minutos”: “El Concello de Vigo se compromete a hacerlo. La revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo es absolutamente respetuosa con la legislación de patrimonio, solvente legalmente y, por lo tanto, no se le puede imponer ninguna condición que no se exija a ningún otro concello de Galicia y que no esté recogida en la legislación vigente. Con ese escenario y bajo esa premisa, el Plan Xeral no tendrá ningún problema patrimonial para su tramitación y sus informes absolutamente favorables”, concluyó.