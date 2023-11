Rosa encuentra a su caballero rodante para la Papanoelada de Vigo

Rosa Senra será una de las miles de personas que, como cada Navidad, integrarán la marea roja motera que rugirá por las calles de Vigo el próximo 23 de diciembre. Esta viguesa de 70 años no tiene moto, ni un amor especial por este transporte de dos ruedas. Su corazón late por su hijo Luis Miguel, un apasionado motero que falleció en mayo de 2022, de forma repentina, a la edad de 47 años. Desde entonces, su madre le recuerda cada día a través las cosas que le hacían sonreír, como sus nietos o esa afición que ahora quiere hacer suya, al menos por un día.

Por eso, cuando los organizadores de la Papanoelada Motera de Vigo dieron a conocer a través de los medios las fechas para la próxima edición, esta viguesa pensó en enfundarse el traje del gordito de la barba blanca más famoso del mundo y acudir, con su sonrisa y una bolsa de caramelos, a esa caravana multitudinaria para honrar su memoria: "Me gustaría ir; mi hijo era motero, pero no tengo quien me lleve. Tengo 70 años pero estoy bien, si hay alguien se lo agradecería".

La redes sociales hicieron el resto. Rosa expresó ese deseo en el apartado de comentarios de la noticia compartida en los perfiles del diario decano, que días más tarde se haría eco de esa petición en sus páginas: "Sé que le hubiera gustado. Por eso yo quiero, ir. Lo hago por él", confesaba a FARO.

Al conocer la historia de esta madre, los candidatos empezaron a postularse. Algunos lo hicieron directamente en la publicación de Facebook que ella había comentado. Otros le escribieron por privado, a ella y también a FARO. Hubo llamadas de teléfono a la redacción del periódico para ofrecerse a pilotar el sueño de Rosa; desde Lugo, desde Ferrol, de toda Galicia... En foros de motoristas se viralizó la propuesta y muchos levantaron la mano. "Los moteros son fantásticos", aseveró Rosa tras la respuesta recibida.

Pero ya había logrado un caballero rodante solo unas horas después de publicarse la noticia: "Se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, y me dijo que se ofrecía a llevarme. Se lo agradezco un montón", resalta Rosa.

Se trata de Daniel Rodríguez, un apasionado de las motos -tiene cinco-, vecino de O Porriño, y con muchos kilometros de rodaje en rutas, viajes a grandes premios, y demás competiciones moteras. "Cuando ves que a alguien le hace ilusión, a mí no me cuesta ningún trabajo llevarla, y más por ese homenaje que le quiere hacer a su hijo", asegura Dani, un habitual de las Papanoeladas de Vigo.

Días después de contactar por redes, por fin se han conocido. El encuentro se produjo en Salvaterra do Miño -donde ahora reside la viguesa- adonde se desplazó este generoso piloto con una de las dos motos que le ofreció a Rosa para acudir a la caravana de papanoeles. "Una es más deportiva y la otra es más cómoda. Me dijo que a pesar de su edad, ella está bien de salud, y que le daba un poco igual, pero si tengo que ir dos veces hasta su casa para que las pruebe, no tengo problema", asegura Dani, que sacará para ese gran día, o bien una Yamaha R1M o una Triump Tiger 800, sobre la que irá vestido con su traje rojo, indumentaria que ya forma parte de su fondo de armario, "aunque sin el gorro, que me voló la primera vez que acudí a este evento; en la cabeza, solo el casco", matiza, dando así ejemplo como agente que es, labor que desempeña en su localidad, donde está al mando de la Jefatura de la Policía Local.

Rosa ya ha comprado su vestimenta de Mamá Noel, en su caso un mono "en el que estamparé una foto de mi hijo en la parte de la espalda para que esté presente ese día"

Por su parte, Rosa ya ha comprado su vestimenta de Mamá Noel, en su caso un mono "en el que estamparé una foto de mi hijo en la parte de la espalda para que esté presente ese día", comenta.

Dani está convencido de que su acompañante disfrutará mucho viviendo la marea roja desde dentro. "Vamos muy despacito, y habrá un montón de motoristas con sus caramelos; Vigo se vuelca con esta caravana, así que seguro que lo pasará bien", apunta.

Esta madre quiere dar especialmente las gracias a Dani por su gesto, "y a todas las personas que se han ofrecido para que pueda estar en la Papanoelada, como sé que a mi hijo le hubiera gustado".