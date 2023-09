Más de 300 hectáreas y 150 edificaciones del municipio están en zonas inundables

El fenómeno de la gota fría o DANA experimentado en el centro de la península el domingo y que ha dejado tres muertos y tres desaparecidos ha vuelto a poner en el centro del debate público las emergencias climáticas. Una vez comprobado que el sistema de alertas de Aemet y Protección Civil funciona y a la espera de que se cuantifiquen los daños sufridos, numerosos puntos del país lanzan una pregunta: ¿Podría ocurrir aquí?

Para cumplir las normativas europeas al respecto implantadas en 2007, el Ministerio de Transición Ecológica cuenta con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que a partir de un completo visor web permite apreciar qué zonas quedarían afectadas por las crecidas fluviales en periodos de 10 años (muy frecuente), 100 años (media) o 500 años.

Dentro del término municipal alrededor de 300 hectáreas y más de 150 edificaciones de diversa consideración se verían afectadas por inundaciones de tipo fluvial o marino con probabilidad “media u ocasional” a lo largo del próximo siglo.

Los 16,27 kilómetros de longitud del río Lagares –todos ellos dentro del término municipal– concentran estas zonas de riesgo de inundación fluvial, especialmente a partir de la zona de As Figueiras en Cabral, muy cerca de la Avenida do Tranvía y Ramón Nieto.

De esta manera, las crecidas por lluvias en el Lagares anegarían completamente polígonos y áreas industriales como Miraflores (Sárdoma), Balaídos, O Caramuxo, Lavadores o Cabral. A ellos se suman otros pequeños arroyos como el Rego da Regueira que llega a la Carretera de Camposancos o el que desciende desde el Hospital Álvaro Cunqueiro hasta el cementerio de Pereiró.

Estos escenarios de crecimiento de las aguas también están previstos por el Concello, quien a través de la web mapas.vigo.org muestra en un “gemelo digital” los efectos de una subida de uno, dos o hasta tres metros en el cauce del río.

Efectos de la subida del mar y las olas

Conviene destacar que este visor del Ministerio de Transición Ecológica se centra principalmente en las cuencas hidrográficas, dejando a un lado zonas donde no hay ríos “naturales” en calles que habitualmente se ven anegadas como Areal, Julián Estévez o Colón. En todas ellas es habitual que en los días más lluviosos del invierno –con 90 litros por metro cuadrado en 24 horas, como se registraron el pasado diciembre– se produzcan riadas con el agua que cae desde las partes altas de la ciudad debido a las pendientes.

En estos casos, la red de sumideros instalados especialmente o su cercanía al mar son los encargados de evacuarla. Solamente los astilleros entre Bouzas y O Berbés y algunos puntos del Náutico sufrirían, según este visor, daños en caso de inundación.

El otro frente llegaría en Teis a partir de las instalaciones de la ETEA. Los astilleros y empresas asociadas ubicados desde Ríos hacia el interior de la ría cuentan con un notable riesgo de verse afectados por las crecidas del nivel del mar o las olas. Curiosamente, esta circunstancia no es señalada para los principales arenales vigueses –Samil, O Vao, Canido o Alcabre– que están adaptándose a los efectos de la subida del nivel del mar. Si lo hace, no obstante, en las parroquias de Oia y Saiáns a lo largo de 20 hectáreas de litoral que se prolongan desde Cabo Estai hasta Nigrán.

De esta manera, y a pesar de no llegar a las 200 edificaciones afectadas, en ellas se incluirían motores económicos e instalaciones tan emblemáticas como el Auditorio de Castrelos, parques deportivos y otros establecimientos históricos.

Muy cerca del límite municipal, en la redondelana parroquia de Chapela, el Rego das Maceiras podría anegar la zona del centro de salud, el instituto de secundaria y otras viviendas que se encuentran entre la N-552 y su desembocadura en la playa de Arealonga

La situación viguesa, en parte gracias a su orografía o su urbanismo, está lejos de ser de las peores de España si la comparamos con Castilla o Murcia. Dentro de Galicia la mayor proporción de edificios afectados se da en las villas de Caldas de Reis, Padrón, Verín o Vilagarcía de Arousa debido a su proceso de urbanización.

"Hay problemas en esta ciudad que no tienen solución, aunque se pueden minimizar Abel Caballero - Alcalde de Vigo

Si hay una zona en la que las inundaciones afectarían a las viviendas, actividades económicas y el medio ambiente se verían afectados por estas crecidas es Balaídos. La factoría de Stellantis, el estadio y las pistas de atletismo, el colegio y todos los bloques de viviendas de Alcalde Portanet (con varios centenares de vecinos) figuran en todos los mapas de riesgo de inundaciones a corto y largo plazo.

En una entrevista a FARO el pasado 25 de junio el alcalde, Abel Caballero, señalaba que “hay problemas en esta ciudad que no tienen solución, aunque se pueden minimizar,”, por lo que ni siquiera la nueva grada de Gol y su colector de aguas impediría estos fenómenos.

En la misma línea se contextualiza el giro de 180º que el Concello pretende imprimir a las pistas de atletismo anexas, pasando la grada y las instalaciones auxiliares del lado del río al de la calle Pablo Iglesias.