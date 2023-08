Desde una bicicleta al símbolo comunista, pasando por una dedicatoria a Leo Messi o una petición de borrachera pagada por el propio difunto. Las esquelas son, para muchos, el último reducto de expresión, por lo que aprovechan las palabras del periódico como recuerdo a aquello que han amado o, simplemente, para trasladar un postrero mensaje. Esta semana, las páginas de FARO publicaron dos notoriamente diferentes: un perro y un árbol coronaron sus despedidas en papel en lugar de la tradicional cruz latina.

Félix González Sánchez, jubilado de Automóviles Louzao, falleció el pasado lunes a los 69 años. En la esquina de su esquela, le da sombra un árbol. "Escolleches para comezar esta viaxe os teus parques forestais. Setero, deportista e amigo dos teus amigos. Implacable no mantemento dos nosos bosques con árbores autóctonas e na loita contra as especies invasoras. Defensor das túas ideas políticas e da alimentación ecolóxica", indican las líneas por debajo.

Tampoco se escogió la habitual cruz para Don Manuel Rodríguez Nandín, finado el pasado miércoles a los 78 años, de quien se puede adivinar que era un amante de los perros y, probablemente, con especial intensidad, del suyo. En su caso, es un can el que se despide a su lado, sentado y mirando hacia su nombre. En el texto, no consta referencia alguna sobre ello más allá de las habituales menciones familiares.

Casos similares se han dado últimamente en el decano. "Me pregunto qué bicicleta escogiste para iniciar este nuevo viaje, como en tantos otros siempre sobre tu bicicleta, recuerda no dejar de pedalear nunca", indicaba el adiós en tinta del baionés Jaime Prado Garrido, fallecido en el mes de abril. Como no podía ser de otra manera, el dibujo de una bicicleta reinó sobre su espacio de linotipo.

Otro ejemplo es el de Manuel Antero Durán y Domonte, alias Tío Tigre, fallecido algo más de un año. Este gallego llevó el comunismo hasta la muerte. Tanto fue así que sustituyó la cruz latina por la hoz y el martillo comunistas.