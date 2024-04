El regreso más esperado: Feira do Libro, a la Alameda

Con prácticamente medio centenar de casetas, entre librerías, editoriales e incluso algún expositor dedicado a la prensa regional, la ciudad estrenaba en los 70 la primera edición de su propia feria dedicada al sector del libro. La Alameda da Praza de Compostela fue el escenario escogido para albergar la novedosa cita literaria que rápidamente se consolidó, puesto que a medida que se celebraban las primeras ediciones, el volumen de expositores, así como de visitantes y actividades, no dejaba de incrementarse. A excepción de algún año por la ejecución de obras en la zona, durante cuatro décadas, el entorno de la Alameda respiraba cada verano el olor a libro nuevo hasta que en 2015, con el objetivo de acercar todavía más el evento a los vigueses y viguesas y con 15 casetas menos, la cita se desplazó al tramo comprendido entre la calle Progreso y Velázquez Moreno.

Desde entonces, la Feira do Libro de Vigo ha cambiado de ubicación, saltando de una punta a otra en Príncipe hasta aterrizar el año pasado en O Calvario, lo que para muchos fue la gota que colmó el vaso. Y es que el ambiente festivo y lúdico con el que se inauguró en 2023 el evento se vio empañado por la incredulidad y decepción de algunos de los libreros presentes, de visitantes y autores, puesto que además del reducido número de expositores, estos fueron dispuestos hacia las entradas de los comercios, dando la espalda por completo a la calle peatonal. Ante aquella estampa, que también fue muy criticada a través de las redes sociales, profesionales del sector manifestaron que “a feira nunca debería ter saído da Alameda”, por eso no es de extrañar la alegría con la que han recibido ahora la noticia de que la cita literaria regresará a la Praza de Compostela, cuando alcanza su 50ª edición.

El responsable de Librouro, Xurxo Patiño. / MARTA G. BREA

“Moi satisfeito” con la vuelta a los orígenes de la Feira do Libro de Vigo, Xurxo Patiño afirma que “é unha ubicación histórica que os vigueses de toda a vida teñen asociado á feira. Se ben houbo un intento por darlle un pulo achegándonos ao centro, no que foi unha reivindicación do colectivo de libreiros vigueses, pensando que así poderiamos obter mellores resultados, a realidade é que non ten sido así. A xente circula máis, pero é menos cómodo, aínda que se melloren lixeirisimamente os números, non compensa a tranquilidade da Praza de Compostela, que é un lugar fermoso para contemplar os libros con acougo, celebrar actividades máis amplas porque o espazo é maior, e que dá a posibilidade de, en caso de ter éxito, de que Vigo teña unha feira como merece”. Asimismo, Patiño apunta que “prentendemos que a ubicación nos axude, sumar entre todos e que atraia a máis libreiros e lectores e, xa de paso, achegar os libros á rúa e procurar novos lectores”.

El director de Edicións Xerais, Fran Alonso. / RICARDO GROBAS

Si bien no suele acudir a las ferias, desde la librería Versus, Sabela Martínez comenta que, “aínda que nós non participamos, penso que o cambio é positivo; logo do fiasco do ano pasado no Calvario, levala para a Alameda é moito mellor”. En cuanto a la decisión de no formar parte de este tipo de iniciativas, Martínez indica que “non nos compensa. Supón un esforzo moi grande desprazando a unha persoa ata alí e non hai grandes sinaturas que poidan atraer a xente, ademais o custo da caseta é caro. Cómpre reformular isto, hai cidades nas que o Concello asume o pago das casetas, é unha maneira de estar presentes, porque se non o beneficio xa o come todo o custo da caseta”.

Tras haber tomado la decisión de no acudir el año pasado a O Calvario, los propietarios de Libraría Cartabón, Gonzalo Pérez y Maribel Tato, volverán a estar presentes este año en la Feira do Libro de Vigo, al considerar que la ubicación es la ideal para el evento: “Estamos moi contentas da volta á Alameda, alí estamos tranquilas, a xente pode dar un paseo, sen ruídos, nunha contorna agradable e con sombra, namentres non talen as árbores”, señala la responsable de Cartabón, quien también piensa que “o ideal é que non se estea cambiando constantemente a ubicación, porque a xente sempre relacionaba a Feira do Libro coa Alameda, como sucede na Coruña cos Cantóns ou en Santiago tamén coa Alameda. E o do ano pasado non tiña sentido, non se poden mesturar libros e cultura con filloas e chourizo, cada festexo ten que ter o seu espazo”.

La propietaria de Cartabón, Maribel Tato. / JOSÉ LORES

Maribel Tato y Gonzalo Pérez llegaron a asumir la organización del evento a principios de los 90 y recuerdan que las ferias de aquellos años eran “inmensas”, con casi medio centenar de expositores y con un gran volumen de asistencia. Tato piensa que el regreso a la Praza de Compostela podría darle un pulo importante a un evento que fue mermando con el paso de los años y desde Cartabón hace hincapié en que es necesario “movela moito, animar á xente a participar e darlle moita publicidade”.

La responsable de Versus, Sabela Martínez. / Alba Villar

Punto de vista editorial

La nueva edición de la Feira do Libro de Vigo se celebrará del 1 al 7 de julio y desde el sector editorial también valoran como un acierto el regreso a la Alameda. Así, el director de Edicións Xerais, Fran Alonso, coincide con los responsables de las librerías viguesas en que “a feira foi seguindo nos últimos anos unha serie de itinerarios erráticos e o ano pasado foi moi desacertado. Recupérase o espírito inicial da feira, pero hai moito camiño que percorrer porque Vigo xa perdeu moitos anos de traxectoria, este ano non vai ser unha feira de vangarda logo de ser unha catástrofe no anterior. A Alameda é un sitio axeitado no que os libreiros teñen sombra e é un lugar para pasear e acudir á feira con calma, pero a ubicación non o é todo, penso que hai que reforzar a presenza da feira á hora de promocionala, especialmente dende as administracións. As institucións deben implicarse, que haxa un programa de actos atractivo, e é moi importante o apoio das administracións tamén tecendo unha rede de bibliotecas potente, porque ao final todo redunda no beneficio da feira. Deste xeito pode crearse unha cidadanía máis consciente da necesidade e da diversión arredor da festa que significa a Feira do Libro”.

Alonso confía en que el nuevo emplazamiento logre una mayor implicación de los libreros, puesto que afirma que “para eles é un esforzo suplementario, unha loxística complexa, por iso é importante promover lugares axeitados, xa que o simple feito dunha boa ubicación xa vai conlevar maior implicación. O modelo tradicional das feiras está en crise, hai que ser imaxinativos e procurar solucións con programacións atractivas”, concluyó.

