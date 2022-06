De rogar una borrachera que pagará el propio fallecido a venerar a Leo Messi en su último adiós. Las esquelas no tienen por qué significar un reducto de tristeza y serenidad en las postreras páginas del periódico. El último ejemplo ha sido el de un gallego que ha decidido incluir el símbolo comunista en su recuadro de FARO.

Manuel Antero Durán y Domonte, alias Tío Tigre, llevó el comunismo hasta la muerte, a los 76 años de edad. Tanto fue así que en su espacio de linotipo sustituyó la cruz latina por la hoz y el martillo comunistas, sin más referencias a dicha decisión en el cuerpo del texto. No es la primera vez que Manuel consta en el decano, ya lo hizo, al menos, en una ocasión. Fue un 8 de mayo de 1987 en plenas elecciones municipales, pues formaba parte, precisamente, de la lista del Partido de Traballadores de Galicia - Unidad Comunista (PTG-UC) por A Estrada.

La muerte, ¿un momento para la alegría?

En países como Ghana, México o Indonesia, la muerte es sinónimo de festividad, una postura que algunos gallegos también siguen. En el papel de FARO, se han llegado a publicar todo tipo de esquelas. Las más comunes son las que pasan desapercibidas para la mayoría, pero otras saltan a la vista por su ingeniosidad, su oportunismo o su humor.

Hace poco más de doce meses, la tinta de las páginas de cierre escondían lo siguiente en la despedida de Antonio Martínez Barreiro, de 92 años: "Familia que no se ha preocupado en todos estos años, que no se moleste en venir". Bien diferente fue el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez Torres, quien, lleno de retranca, quiso anunciar su marcha de este mundo llamándole "paquete" a su hijo, pero no se acabó ahí el discurso: "Se nunca te mandou a tomar polo cu é que non te quería", rezaba.

El entorno de Alfonso Senra Vázquez, canteiro de 60 años, prefirió que todos lo recordasen bajo una borrachera: "Sus familiares y allegados ruegan que se beba (y mucho) en su honor". Una cuenta que abonaría el propio muerto: "Xa pasará el a pagala".

Otra de las referencias mortuorias más curiosas fue la de un vecino de Vilaxoán, Juan José Mariño Padín, que se fue a los 64 años y dándole las gracias a Leo Messi: “Moi agradecido a Leo Messi por facelo disfrutar durante os seus derradeiros anos de vida". Por entonces, en el 2020, el jugador argentino todavía militaba en el Barça.