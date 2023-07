Los desafíos del cine gallego: de rodar ciencia ficción a una película con romanos en latín y gallego

El cine gallego se atreve cada vez con más desafíos. La prueba la tendremos con el largometraje de ficción “Onte á noite conquistei Tebas” que se filmará en las termas de Bande y que se grabará antes de rematar el año en latín, gallego y portugués con el apoyo de Filmika Galaika, de la productora Beli Martínez. Será el primer largometraje de Gabriel Azorín y presentará una historia sobre la amistad a lo largo del tiempo. En ella, un chico debe marchar a la universidad y dejar su villa natal en la época contemporánea al tiempo que se nos muestra a dos jóvenes soldados romanos amigos que hablan de su última noche antes de partir al frente.

"Onte á noite conquistei Tebas" es una muestra más del que audiovisual gallego se mantiene con fuerza. La serie “Mareas Vivas”, éxito televisivo entre 1998 y 2002, cumple 25 años, un cuarto de siglo en el que el audiovisual gallego no ha parado de crecer. Esta semana se informaba que por primera vez una película en gallego – “O corno”, de las vasco-galaica Jaione Camborda– competirá por la Concha de Oro de San Sebastián. No es moco de pavo: también por primera vez luchará por ese mismo galardón Isabel Coixet.

Además, estos días se dio a conocer que los gallegos Juan Galiñanes y Dani de la Torre optarán al premio Iris al mejor guion de ficción por su trabajo en la serie “La Unidad. Kabul”, mientras que “Rapa” podría lograr el de mejor ficción. La maquinaria del cine gallego no para ahí y sigue avanzando. Los próximos seis meses serán fructíferos con nuevos guiones, rodajes y estrenos.

La productora gallega Vaca Films acaba de empezar la grabación de “Clanes”, nueva serie para Netflix. Como protagonistas, Clara Lago y el compostelano Tamar Novas. Entre las localizaciones, Galicia, Málaga, Gibraltar, Algeciras, Oporto o Senegal. Ella es una nueva abogada que arriba a Cambados. Él, el hijo de un importante narcotraficante.

Precisamente, Tamar Novas es protagonista de un largometraje de esta productora que llegará a los cines el 1 de septiembre, “¡Salta!”. El filme es el debut en la dirección de la gallega Olga Osorio y cuenta con guion de la gondomareña Araceli Gonda. La historia nos presenta a dos niños que lidian con la desaparición de su madre, una prometedora científica que estudiaba los agujeros de gusano. Un día uno de los pequeños se cuela por uno y pasa de vivir en 1989 a 2022. A continuación, los dos hermanos se reencontrarán y volverán a separar buscándose a lo largo de la historia.

Un rodaje que también ha finalizado es el de la serie “El Correo”, que también emitirá Netflix. Daniel Calparsoro dirige en este thriller a los actores María Pedraza y Aaron Piper. Nos sitúa en la época dorada de España con la llegada del euro en la que un joven buscavidas empieza a subir peldaños en la sociedad rodeado de la burbuja inmobiliaria. En principio, se podrá ver en la plataforma a principios de 2024.

En los próximos meses, se llevará a cabo la postproducción de la película “As Neves”, rodada en gallego, con la que la directora Sonia Méndez presenta su primer largometraje de ficción tras el documental “A poeta analfabeta” sobre Luz Fandiño.

Se trata de un drama psicológico que sigue el periplo de una chica y un chico vinculados con la desaparición de una compañera, ambientado en la época actual. La historia transcurre en un pueblo llamado As Neves y que se corresponde con A Fonsagrada, donde tuvo lugar el rodaje.

“O elenco actoral –explica Méndez– son rapaces novos de ao redor de 17 anos de idade que saíron dun casting de 600 persoas que fixemos o pasado ano por toda Galicia. O punto de vista está sempre colocado sobre a rapazada; o mundo adulto está en off ou fóra de foco”.

Añade la directora que quería contar una historia con gente joven en el que el mundo de la tecnología estuviese contrapuesto al mundo de la naturaleza. El fin era hablar de jóvenes de una zona rural. “A película comeza cunha festa e ao día seguinte unha das rapazas non aparece. Cae unha nevada que deixa o pobo incomunicado co que hai unha progresiva perda de contacto co mundo dixital”, añade la realizadora gallega que desconoce cuándo se estrenará el filme.

En un proceso más embrionario se encuentran los proyectos del productor Daniel Froiz (Matriuska Producciones, la misma que impulsó “Matria”). Ayer explicaba que están desarrollando con Elástica Films la serie “Miss Marte”, que parte de la novela homónima de Manuel Jabois.

La idea es coproducirla con la TVG y con otras firmas extranjeras de manera que el rodaje arranque en verano de 2024.

Froiz también adelantó el nuevo filme de Rafa de los Arcos, “O pesadelo das vacas”, título provisional de la que será su opera prima. Ahora mismo están buscando financiación para empezar a grabar el próximo año. Señala el productor que la intención es ofrecer una película ambientada en el rural y con un relato al estilo de la exitosa “Matria” de Álvaro Gago.

Además, con Maruxiña Film Company, de Alfonso Zarauza, trabajará con dos otros proyectos. Por un lado, la película “As augas” , con la que debutará en dirección Ledicia Sola y que estará protagonizada por varias mujeres. En este momento está en fase inicial de guion.

La segunda propuesta es “Islandia” , el que será el nuevo filme dirigido por Zarauza.

De Ourense y Azores al volcán Krakatoa

Otro proyecto es “La parra”, de Alberto Gracia, rodada en Ferrol y que podría tener su estreno a comienzos de 2024. Presenta la historia de un cineasta que regresa a Ferrol. Allí, se aloja en una pensión llamada La Parra en la que habita gente expulsada de la sociedad. La productora resalta los “tintes lynchianos” del filme en el que se sucederán las desgracias. Un proyecto que también promete mucho es “Ariel” -cuyo punto de partida fue el aclamado corto "Sycorax", del vigués Lois Patiño, que ya se en encuentra en montaje.

Desde Filmika explican que la preparación marcha con “calma” esperando que el próximo año esté preparada tras el rodaje realizado en abril y mayo en Azores y Ourense. Beli Martínez detalla que la película pasó de ser sobre “La Tempestad” de Shakespeare a inspirarse en varias obras del autor inglés. En ella, una actriz se une a la compañía Voadora para representar “La tempestad” pero que al llegar a las Azores ve que la isla está encantada. En breve, la productora marcha a rodar “Krakatoa”, sobre la erupción del volcán hace 200 años, un filme experimental de Carlos Casas.