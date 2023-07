“O nos entrega ese paquete, o tendremos que avisar a la policía”. Miguel López, más conocido como El Hematocrítico, experimentó este miércoles en sus propias carnes la dureza con la que se vigila el trasiego no controlado de palomitas de maíz en los cines. El profesor y escritor, muy popular en redes sociales, acudió acompañado de un nutrido grupo de niños para disfrutar de una película infantil, pero acabaron viviendo un surrealista incidente con dos responsables de sala y un guardia jurado.

“Fuimos 13 personas a los Cines Yelmo, cinco adultos y ocho menores, para ver la película ‘Ruby, aventuras de una kraken adolescente’ a la sesión de las seis de la tarde. Algunos compraron palomitas y bebida en el cine y otros las llevábamos de casa. Los precios de las palomitas allí están por las nubes y pueden costar entre 6 y 9 euros”, explica .

Él fue uno de los que introdujo snacks de fuera del establecimiento. Por la carestía del producto en el bar del cine y porque ya había abordado en alguna ocasión el tema en sus redes sociales. En abril había acudido a los mismos cines y se encontró un cartel en el que la empresa, apelando al artículo 13.3 de la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, anunciaba la prohibición de acceder con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera del establecimiento, reservándose el derecho de admisión.

Más de 300.000 impactos en twitter

Miguel López lo colgó en sus redes sociales preguntándose si esto era legal. Su tuit obtuvo más de 300.000 impactos y respuestas de todo tipo. La mayoría le aseguraban que no era legal y que probablemente se encontraba frente a una cláusula abusiva. Pero todo quedó en elucubraciones de Twitter.

Tres meses después, Miguel decidió comprar sus palomitas antes de entrar en el cine y meterlas en su mochila. Y fue durante los tráileres previos a la proyección cuando un empleado de los cines reparó en que en la sala había productos ajenos y se dispuso a impedirlo. Irrumpió en las filas ocupadas por el grupo y les hizo saber que no podían consumirlos.

La tensión fue aumentando dado que Miguel se negó en primera instancia a entregar el botín que, según el empleado del cine, había introducido “escondido en la mochila”. El empleado recurrió entonces al encargado de la sala, que hizo su aparición acompañado de un guardia jurado. Profesional que, asegura, “han contratado expresamente para este tipo de situaciones, según me comentaron durante la discusión”, señala El Hematocrítico.

“Yo tenía muchas ganas de ver el tráiler de las Tortugas Ninja, pero con este episodio me lo perdí”, bromea Miguel. El encargado de sala le advirtió que si no le entregaba las palomitas avisaría a la Policía. Y entonces él decidió contraatacar. “Pues si es así, ya los llamo yo”, contestó. Y telefoneó al 092, a la Policía Local, para trasladarles el incidente y esperar instrucciones.

Pero tampoco le ofrecieron muchas soluciones. “No sabían qué decir”, cuenta Miguel. Le explicaron que si ya había accedido al recinto con estos alimentos adquiridos lo único que quedaba era que negociasen entre las partes. “Le pueden prohibir el paso al cine. Pero si ya ha accedido, ahora solo queda que se pongan de acuerdo”, reproduce Miguel la respuesta policial.

Así que, para no prolongar más la situación, decidió entregar el botín a los encargados de la sala, se acomodó de nuevo en su butaca, vio la película entera y, al salir, procedió a escribir una hoja de reclamaciones por el incidente. “También me he puesto en contacto con ellos, con Cines Yelmo, pero no me han contestado”, añade.

Sin versión de la empresa

La explicación sobre el incidente de la empresa externa contratada por Cines Yelmo para llevar a cabo las tareas de prensa y comunicación es que no cuentan con ninguna versión de los cines, y que la enviarán en caso de obtenerla.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, explica que “lamentablemente la normativa autonómica gallega en la materia permite que a una persona se le pueda prohibir el acceso a un establecimiento de este tipo [con comida no adquirida en el local], salvo que sea un problema de alergias o intolerancias alimentarias”. Solo en esos casos, añade, “se les permitiría acceder con productos que no tuviera el establecimiento por ese motivo”.

Desde la Consellería de Economía responden en el mismo sentido. Diferentes sentencias judiciales en España han ratificado la posibilidad de que las salas de cine puedan impedir el acceso con comida y bebida del exterior. En todo caso, deben informar previa y explícitamente de estas limitaciones, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 10/2017.

El incidente protagonizado por Miguel ha sido el que ha tenido mayor repercusión mediática, por la popularidad del protagonista, pero, según otros usuarios de los cines, no ha sido ni el primero ni el más grave. Incluso ha habido algún altercado, por eso han contratado a un guardia jurado.