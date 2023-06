La velada en Balaídos comenzó poco después de las ocho de la tarde con unos teloneros a la altura de la ocasión. The Pretenders regresaba a la ciudad después de actuar en 2017 en el Parque de Castrelos, ejerciendo como “invitados especiales” en un espectáculo que podría ser cabeza de cartel de cualquier festival nacional.

Con la batería de Martin Chambers y la guitarra de Nick Wilkinson, la banda inglesa fue encadenando sus mejores baladas durante casi sesenta minutos. El setlist alternó sus clásicos con sus principales reclamos, siendo los más celebrados “Don’t get me wrong” en el ecuador del show y “I’ll stand by you” en penúltimo lugar.

Al frente de la misma, una inconmensurable Chrissie Hynde que a sus 71 años demostró una fuerza, voz y personalidad difíciles de igualar en el panorama musical actual. Y es que entre los miles de fans de los Guns, no eran pocos los que ya tenían motivos suficientes para acudir con ellos.

Mientras tanto, centenares de personas aprovechaban los últimos rayos de sol para inmortalizarse en el césped o buscaban un recuerdo en los dos puntos de merchandising habilitados alrededor del estadio.