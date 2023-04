“Estoy seguro de que Vigo va a ser sede”. Así de categórico se mostraba sobre las opciones de la ciudad para acoger el Mundial de fútbol de 2030 el alcalde tras su reunión con los representantes de las federaciones española y portuguesa de este martes.

Abel Caballero destacaba el “proyecto tan extraordinario” y el “clima” resultante de esta toma de contacto con el comité organizador, ante el cual el Concello garantizó el aforo necesario en Balaídos, los campos de entrenamiento y la financiación para integrarse en la candidatura ibérica.

A pesar de que estaba previsto que el comité organizador estableciera la primera criba el pasado mes de noviembre, no se espera que se designen las propuestas finalistas para acompañar a las tres portuguesas -Da Luz, Dragao y José Alvalade- hasta este verano. Es por ello que durante los días esta delegación ha visitado los estadios de otros puntos de España como Barcelona o Valencia.

El regidor ejerció de anfitrión con el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente del comité organizador del Mundial 2030, el portugués Antonio Laranjo. Junto al primero destacó que la cita fue "muy productiva y satisfactoria" para el sueño vigués de volver a acoger a la máxima competición internacional de selecciones.

El encuentro celebrado en el Auditorio Mar de Vigo tuvo una duración aproximada de 90 minutos y Caballero comenzó con una exposición de veinte minutos en la que detalló la reforma actual de Balaídos y la propuesta para alcanzar el aforo mínimo necesario.

“La FIFA plantea 40.000 asientos netos y nosotros presentamos 41.500” aunque si “consideran un aforo mínimo más alto estamos preparados para hacerlo”.

A Madroa, Coruxo, Barreiro y Navia como co-sedes

Además del estadio, que incorporaría una grada supletoria en Tribuna, el Concello ha garantizado los seis centros de entrenamiento necesarios para las selecciones.

La federación internacional también requiere, además de instalaciones hoteleras y un aeropuerto, la disponibilidad de al menos dos pares de campos de entrenamiento en las proximidades del estadio.

Además de las instalaciones de A Madroa, junto al campo de O Vao en Coruxo se levantará un segundo terreno de juego, completando estas dotaciones dentro del término municipal los de Barreiro y Navia.

También existe la posibilidad de incluir otros centros fuera del mismo, como sería el caso de la Cidade Deportiva Afouteza.

Para sufragar estas actuaciones y a la espera de que la Xunta de Galicia o el Gobierno central confirmen su postura, Caballero garantizó “la financiación en su totalidad desde el Concello” gracias a los remanentes, cifrados en unos 40 millones de euros al año.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes el responsable de seguridad del RC Celta, Julio Vargas, el jefe del servicio provincial de deportes de la Xunta, Daniel Benavides, y el arquitecto de la reforma del estadio, Pedro de la Puente; además de los concejales de Fomento, Javier Pardo, Seguridad y Gestión Municipal, Patricia Rodríguez; y Fiestas, Pablo Estévez.

Por parte de la RFEF estuvieron presentes su director de relaciones internacionales, Jorge Mowinckel y la exdirectora de fútbol femenino, María Tato.

Al mediodía el comité técnico visitó el estadio de Balaídos para conocer de primera mano la posible sede. Los emisarios federativos se trasladarían poco después hasta A Coruña, donde mantuvieron un encuentro similar con el equipo de Inés Rey. En este caso, además de al estadio de Riazor, también se visitó a los campos de entrenamiento de Abegondo y la Torre de Hércules.

Énfasis y preguntas sobre la movilidad

El grueso de las preguntas llegarían de la mano de los representantes lusos, entre los que se encontraban el responsable de Proyectos de la FPF, João Morais, el jefe de operaciones de la candidatura, Fernando Monteiro, y el responsable de selecciones nacionales, Daniel Ribeiro.

Estos mostraron su preocupación por los retrasos en la línea de Alta Velocidad que conectará Vigo a Oporto y Lisboa en 2030.

Tal y como adelantó FARO el verano pasado, la movilidad sostenible será uno de los ejes clave de la candidatura tras los Mundiales de Qatar 2022 y México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

El Ministerio de Transportes lleva trabajando varios meses para que las líneas de Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa o Vigo y Oporto estén ya en desarrollo cuando la FIFA designe a la sede final.

La línea entre ambas capitales se encuentra bloqueada entre Toledo y Extremadura y ha sido caballo de batalla entre ambos gobiernos; mientras que la que prolongará el actual Eje Atlántico es la prioridad número uno del gobierno luso. El objetivo del ejecutivo de Antonio Costa es que en el año 2030 esté en servicio el nuevo trazado entre Braga y Valença que permita reducir a una hora el viaje entre las dos mayores ciudades del noroeste peninsular.

El embajador luso, el ex-ministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos y la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, reconocieron públicamente que el Mundial sería un importante revulsivo para estas obras, aunque por el momento no se conoce su alcance.

Después de los últimos tres mundiales, la idea es transmitir un mundial en un territorio "cohesionado" y atractivo en términos ecológicos.

Es por ello que otras sedes, como la de Las Palmas, podrían perder opciones a pesar de su mayor oferta hotelera al obligar a desplazar a varios miles de aficionados, periodistas y directivos en avión hasta las Canarias.

Preguntado en cómo se trasladarán los miles de aficionados a la ciudad, el alcalde destacó que durante la Navidad “ya fuimos capaces de absorber a miles de visitantes en unas horas” y reivindicó la nueva estación intermodal de Thom Mayne y las rampas del Vigo Vertical.

Ya en el ámbito del estadio, Caballero señaló que normalmente se aparca en los alrededores del mismo y, una vez finalizado el encuentro, se puede ir andando antes de tomar una de las vías de comunicación. La candidatura cuestionó los servicios de autobús vigentes y ofreció un plazo para subsanar errores e incorporar nuevos aspectos.

Durante la reunión, en la que no participaron representantes de las candidaturas ucraniana o marroquí, no se confirmó si la inclusión de estos países reducirá las once sedes previstas para España -hay seis que se dan por seguras- o si estas acogerán menos partidos.

Además de la candidatura coruñesa también "pelean" por alguna de esas cinco plazas restantes: El Molinón (Gijón), Anoeta (San Sebastián), RCDE Stadium (Cornellá-El Prat), La Romareda (Zaragoza), La Condomina (Murcia), La Rosaleda (Málaga) y Gran Canaria.

Cumplen los requisitos y son "fijas" las del Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid), Camp Nou (Barcelona), San Mamés (Bilbao), La Cartuja (Sevilla) y Mestalla (Valencia). En Portugal también están confirmadas sus tres sedes: da Luz y José Alvalade (Lisboa) y el do Dragão (Oporto).