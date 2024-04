“Los espacios de Vigo son inspiradores, quien vive aquí sabe apreciar su belleza ”

Destacada pintora, Silvia Losada recibe una inesperada visita que empieza a avivar una serie de recuerdos de sus primeros años junto a Daniel y su familia en su pueblo natal de Galicia, así como de su etapa como estudiante en Salamanca. Poco a poco, su relato se convertirá en la historia oculta de su hermano gemelo, una verdad contada a medias. Es la sinopsis de La cueva de la ballena, la segunda novela del escritor vigués, catedrático y profesor de Filosofía del IES Coruxo, Miguel Ángel Rodríguez, que presentará el próximo martes, día 30 de abril, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios. De entrada gratuita, el evento dará comienzo a las 19.30 horas y se obsequiará a los asistentes con un vino de bienvenida.

–¿Qué ha inspirado esta segunda novela?

–Se gestó ya hace años, porque hace tiempo que tenía en mente a los dos personajes principales de la historia. La idea quedó apartada hasta el confinamiento, cuando aproveché para empezar a trabajar sobre ella, recabar información sobre la caza de ballenas en Cangas o las tradiciones de la zona, porque una parte de la novela transcurre en Vigo y otra parte en Salamanca. Los espacios de Vigo son inspiradores, son los que conozco y los que me empezaron a motivar, quien vive aquí sabe apreciar su belleza.

–La novela está ambientada en el Vigo de la década de los 70 y 80, ¿cómo ha sido el proceso de documentación?

–Fui buscando aspectos más concretos de ese Vigo de los 70 y de los 80 que estaba en plena ebullición, con un sector pesquero y naval en crisis, era una época de cambios a todos los niveles, yo era pequeño y viví parte de ese ambiente. El trabajo de documentación fue accesible, especialmente alrededor de Massó, de la caza de ballenas, de cómo se trabaja en nuestras costas y con testimonios de los que vivieron de ello, sobre todo para recrear al padre de los protagonistas, que fue quien se dedicó a ello. En el confinamiento aproveché para darle un empujón.

–¿Qué diferencias destacaría en este trabajo literario con respecto a su primera publicación?

–La primera, Principio final, se editó tras ganar el Premio Juan Valera en 2019 y se trata de una novela corta que retrata la vida de Benito, un personaje que cuenta un testimonio biográfico sobre cómo y por qué se ha convertido en la persona que es, un retrato de una época similar a la actual y en la que el protagonista atraviesa una crisis a todos los niveles, que se explica por la trayectoria que ha tenido. Pensaba que era un personaje singular con el que era difícil identificarse, pero hubo personas que después de leerla me decían que conocían a gente que eran iguales a Benito. Aquella fue unha historia en primera persona, más testimonial quizás.

–En La cueva de la ballena hay temas con los que es fácil identificarse, como la culpa o el miedo.

–Son temas universales que es cierto que tanto en la primera como en la segunda novel coinciden. Hay otro denominador común también en ambas historias que es el planteamiento de las identidades, de encontrarse a sí mismo a través de un proceso.

–Es profesor en el instituto de Coruxo, pero esa faceta literaria le viene de lejos.

–Sí, en el colegio hacía mis redacciones, pero lo de escribir es algo que mantenía en la intimidad, aunque es cierto que ese impulso lo he tenido siempre. Pasas por distintas etapas en las que sigues escribiendo, pero lo dejas en el cajón, trampeas, quieres evitarlo y no le das importancia pensando que son sueños o ilusiones de adolescentes, pero al final uno acaba encontrándose y reconociéndose en algo que es inevitable. Para mí escribir es algo necesario, que necesito hacer y que he asumido que va conmigo. Estas dos intentonas ha supuesto un premio y la publicación de una novela, eso me anima.

Suscríbete para seguir leyendo