Los Reyes Magos también sufrirán el alza de los precios

Ni Papá Noel ni los Reyes Magos se escapan a la subida de los precios de las materias primas y de los transportes desde Asia. En un mundo tan globalizado y, al mismo tiempo muy dependiente del mercado chino, la carestía de productos se va extendiendo por todos los sectores y afecta a todos los territorios. Y al sector de los juguetes también.

Cada vez la campaña de Navidad comienza antes y en Vigo especialmente, donde ya se está desplegando la decoración a la espera de que el día 20 de noviembre brillen las luces. Para la campaña de juguetes, según explican desde el sector, el pistoletazo de salida sería el 1 de noviembre, una vez pasado Hallaween o el Samaín. “Este año los niños van a tener que hacer unas cartas más amplias con más opciones, porque igual las únicas cosas que piden son caras y habrá que darle más opciones a los Reyes Magos o a Papá Noel”, destacan desde la tienda Juguettos, situada en Pizarro. La encargada de la tienda explica que están sufriendo retrasos ya desde mayo. “El mercado asiático no está sirviendo o lo hace a cuentagotas, lo que provoca el encarecimiento del transporte de forma extraordinaria”. Desde Juguettos concretan que lo que no está llegando son los de importación, de Asia. “Los de marca nacional sí que llegan. Vienen menos contenedores y por eso se encarecen”. En consecuencia, se suple con productos nacionales, que normalmente son más caros y con la subida de las materias primas, aún más. “La gente tendrá que adaptarse a lo que haya a la hora de comprar, porque la oferta es más limitada”.

En lo que respecta a qué juguetes triunfarán este año, desde Juguettos asegura que curiosamente no hay un juguete estrella en esta temporada, lo que puede ser un alivio para los encargados de satisfacer los deseos de los más pequeños. El motivo podría ser que con el COVID los niños no han podido llevar sus propios juguetes al colegio y no se ha popularizado especialmente ninguno. “Siguen estando muy de moda las superthings, pero es curioso que no haya se haya popularizado otro aún”, explican desde Juguettos.

Los fabricantes avisaron de la subida ante una situación “insostenible”

En la juguetería Croko Toys, en Cangas, pueden confirmar también el alza en los precios en los últimos meses. “En julio, cuando encargamos la campaña de Navidad, los fabricantes ya nos enviaron un comunicado diciendo que iba a haber una subida de los precios porque para ellos la situación era insostenible”, explican. Hay que tener en cuenta que normalmente las tiendas compran a almacenes, que son los que encargan los productos en cantidad suficiente a los fabricantes y obtienen los precios más rentables.

"Traer un container con mercancía costaba unos 3.000 euros pero ahora puede rondar ya los 15.000”

Desde Croko Toys lamentan que ya es la segunda vez que les actualizan las tarifas este año. Una subida que afecta tanto a los productos nacionales como a los de importación. Pero en el caso de los de importación la subida es mayor por los incrementos registrados a nivel global en las tarifas del transporte marítimo y la escasez de los contenedores. “Antes, traer un container con mercancía costaba unos 3.000 euros pero ahora puede rondar ya los 15.000”, aseguran desde la tienda de juguetes canguesa.

“Es cierto que los precios están subiendo en general y los proveedores ya están avisando de las próximas subidas en sectores como el calzado, la alimentación o la juguetería”, asegura Raúl Fontán, gerente de la Federación Vigo Comercio. Fontán explica que una subida de precios “nunca es buena noticia ni para las ventas ni psicológicamente para los clientes” y, en consecuencia, lo que harán los comerciantes para mantener facturación será ajustar los márgenes para que la subida no sea tan alta. A las puertas de estas fechas claves para el comercio (y el consumo) los comerciantes temen que estas subidas afecten a la campaña, pero están más preocupados por lo que vendrá después, con la cuesta de enero. “En Vigo la Navidad tiene mucho tirón, pero si se sigue manteniendo esta escalada en los precios en general no sé qué vamos a hacer a partir de enero”, afirma Raúl Fontán.

A nivel nacional la patronal (Asociación Nacional de Fabricantes de Juguetes) alerta de que los costes de fabricación se han elevado hasta un 40%, lo que hace prever un inevitable aumento de los precios de venta al público. En concreto, se refiere a productos que han aumentado su precio y se usan para la fabricación de juguetes como el PVC (que se ha encarecido un 35%), los poliésteres (con aumentos de hasta el 90%), las poliamidas (45%), los tubos de hierro para las bicicletas o triciclos (30%), o el cartón (25%).