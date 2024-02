Daniel Sobrido busca pistas en el cerebro de las moscas: “A emoción de descubrir algo novo fai que valla a pena todo o sufrimento”

Podemos aplastarlas con una sola mano y las contemplamos desde la cima de la escala evolutiva, pero las diminutas moscas de la fruta podrían desvelar la curación de enfermedades como el párkinson o el alzhéimer. El neurocientífico Daniel Sobrido Cameán (Porto do Son, 1990) estudia en la Universidad de Cambridge cómo se desarrolla el cerebro de estos insectos durante las primeras etapas embrionarias en busca de pistas que puedan ser de utilidad para el ser humano.

“O noso cerebro foi engadindo capas e neuronas con funcións máis especializadas ao longo da evolución, pero compartimos cousas básicas con moitos animais como as moscas ou as lampreas. O que nós facemos é ciencia básica, pero son os piares fundamentais para que algún día se poidan aplicar na clínica e tratar a persoas con lesións medulares ou enfermidades neurodexenerativas. E calquera pequeno avance que poidamos aportar supón unha tremenda alegría”, reconoce.

La asignatura de Neurobiología y los trabajos en este ámbito de dos premios Nobel, Ramón y Cajal y Eric Kandel, despertaron en él una gran curiosidad durante la carrera. Y eso le llevó a cursar el máster en Neurociencia de la Universidad de Santiago y a realizar el trabajo final y, posteriormente, una tesis en el laboratorio de Celina Rodicio y Antón Barreiro, donde estudian la regeneración de la médula espinal en lampreas.

“Despois de dúas semanas, recupéranse da lesión e volven nadar. E non as diferencias das sanas. É algo incrible que nunca deixa de sorprenderme. Ademais de buscar os mecanismos implicados nesta capacidade, tamén fixen algún traballo sobre a evolución do cerebro de lampreas e tiburóns “, explica Daniel, que durante la etapa predoctoral realizó una estancia de tres meses en su actual grupo de Cambridge.

“Buscaba equipos que traballasen coa mosca da froita para poder estudar como se forma naturalmente un cerebro san durante a embrioxénese. A idea é que este coñecemento nos pode axudar a reparalo cando se dane. Mandeille un correo ao meu actual xefe, Matthias Landgraf, do departamento de Zooloxía, e despois conseguín unha beca da Organización Europea de Bioloxía Molecular (EMBO) para poder marchar”, relata el investigador, que volvió a la USC para acabar y defender su tesis con mención internacional en enero de 2020.

La pandemia retrasó unos meses su segundo viaje a Cambridge, esta vez, como investigador postdoctoral, y de nuevo logró financiación de la EMBO para llevar a cabo un proyecto relacionado con los denominados periodos críticos durante el desarrollo del cerebro. “O que acontece nesas etapas afecta á vida do animal. Sabemos que hai fallos que poden causar epilepsia e empézase a pensar que problemas nesa etapa poden ser responsables de esquizofrenia ou autismo en adultos. Eu céntrome nas especies reactivas de osíxeno. É certo que moitas son perxudiciais, pero inesperadamente estamos descubrindo que a pequenos niveis fan falla para que as neuronas funcionen ben. E eliminalas durante eses periodos críticos pode causar problemas”, desvela.

“As neuronas nesas etapas son superplásticas, poden adaptarse a moitísimas condicións e se as lesionas son capaces de rexenarse con moitísima facilidade. Pero despois, unha vez que aparece a enfermidade xa non hai volta atrás. Pensamos que unha das claves poden ser os niveis de especies reactivas de osíxeno e entender como regulan o desenvolvemento do cerebro e como manipulalas podería abrir nun futuro a oportunidade de curar enfermidades neurodexenerativas”, destaca sobre sus estudios.

El cerebro continúa siendo una de las grandes fronteras del conocimiento y, a igual que hace años se logró descifrar el genoma, existe un gran proyecto sobre el conectoma en marcha para desvelar las conexiones neuronales: “Estar no límite é a parte máis excitante da ciencia. A emoción indescritible de descubrir algo novo fai que valla a pena todo o sufrimento e a frustración da carreira científica”.

Cuesta tanto conseguirlo que Daniel ve con recelo noticias como la del supuesto primer chip implantado en un cerebro humano por una empresa de Elon Musk y que permitirá controlar el móvil o el ordenador con el pensamiento. “Hai que ter un pouco de coidado con estes anuncios porque abrir o cerebro supón un gran risco. O problema é que logo a xente non confía na ciencia, como pasou coas vacinas que supostamente tiñan chips para controlar a xente. Tamén os científicos temos moita culpa nisto. Hai que facer máis divulgación. Unha escola ou unha estrada vense inmediatamente, pero temos que explicarlle á sociedade o que facemos cos cartos públicos para que nos apoien cando reclamamos aos gobernos que invirtan en ciencia”, defiende.

Trabajar en Cambridge supone “unha oportunidade incrible” por los recursos, el nivel y las colaboraciones –”O ambiente é fantástico, vas tomar un café e dunha conversación xorden ideas”, apunta–, pero Daniel, que sigue colaborando con su antiguo grupo de Santiago y con el de Juan Pérez en la UVigo, confía en poder regresar en algún momento.

“A financiación do EMBO xa se acabou e o meu xefe amplioume o contrato ata abril do 2025, pero o meu soño é voltar algún día á terriña e empezar o meu propio laboratorio. Ademais, ata onde eu sei, non hai ningún en Galicia que utilice as moscas para facer ciencia, polo que sería un valor engadido. A cousa está difícil pero hei de atopar a maneira”, sostiene convencido.

Por ahora ya ha convencido a su novia, de origen húngaro, y a la que conoció al poco tiempo de llegar a Cambridge. “A primeira vez que foi alí, xa me preguntou cando nos mudabamos”, revela él entre risas. Daniel, que también es muy aficionado a la cocina, donde le gusta dejar libre la inspiración, echa en falta la gastronomía, las playas y las horas de luz de Galicia. “Cambridge é como Santiago, pero máis pequeniña e sen costas. Os primeiros días parecíame estar nun libro de Harry Potter”, admite divertido, ”Os comedores dos college son como o de Hogwarts e os alumnos levan uniformes con capas. É unha fantasía”.