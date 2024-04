Infecciones de orina: la pesadilla post-coito

Si no se toman las medidas adecuada, el coito puede traer consigo infecciones de orina. / FDV

Renunciar a practicar el coito por las consecuencias que tiene a posteriori. Así, encuentro muy a menudo a mujeres que evitan las relaciones sexuales con penetración porque lo que viene después son molestias, dolor y picor durante semanas. En la mayoría de casos, se debe a las infecciones de orina recurrentes.

En la pasada edición, hablábamos de las visitas a Urología por parte de hombres y mujeres, y sus distintas motivaciones, pero hoy nos concentramos en las llamadas ITUR (Infecciones del Tracto Urinario Recurrentes). Se consideran recurrentes cuando se dan al menos 3 veces en un año; cierto es que tienen una sintomatología leve y poco complicada, pero es tremendamente molesta y afecta a la calidad de vida. En la última década, se ha investigado un poco más sobre el tema, pero antes las investigaciones científicas y las posibles soluciones eran un páramo en la meseta castellana. Algo increíble, por otro lado, porque la conocida “cistitis” tiene en atención primaria un altísimo índice de consultas; y también, como todo, es un buen negocio, ya que los tratamientos en fitoterapia (probióticos y similares) relacionados con este tema suponen un 15% del total de los que se prescriben. Más de la mitad de las mujeres van a sufrir este problema alguna vez a lo largo de su vida, y alrededor del 20% con cierta recurrencia.

¿Por qué tengo infección de orina?

La causante principal de las infecciones de orina es una bacteria llamada Escherichia coli, lo verás escrito en muchos sitios como E.Coli; en realidad, es un bichito inofensivo que cuando está en su sitio (el tracto intestinal), nos ayuda en la digestión, pero algunas cepas viajan hacia la uretra y, en casos más graves, a la vejiga, y ahí tenemos el problemón.

Bien, tenemos al bicho localizado pero… ¿cómo llega a donde no debe? Como os comentaba en la última entrega, es más prevalente en mujeres, porque nuestra uretra es más cortita y el bicho recorre un camino menor; está claro que una higiene incorrecta también le va a poner fácil su meta infecciosa, y una de las formas más habituales de tener una ITUR es mantener relaciones sexuales, no solo en el coito vaginal también en prácticas anales y/o orales. Las más peligrosas serían las que están cerca del área del ano, así que mucho cuidado con los juguetes sexuales y la limpieza de los mismos.

Obviamente, existen más causas para la cistitis que las sexuales, pero hoy nos centraremos en los cuidados pre y post coito.

Cuidados básicos

1. Un clásico pero muy importante: hacer pis antes y después de tener relaciones (procura beber un vasito de agua cuando sea posible para facilitar esta tarea).

2. Evitar el contacto directo con el ano, y si es así, especial cuidado con la higiene.

3. Usar lubricantes con base agua para que la fricción durante la penetración sea más leve, y así evitar la irritación y el riesgo.

4. Insisto: mucha higiene, antes y después de las relaciones, con los juguetes, artilugios etc.

5. Usar preservativo.

Tratamientos

El tratamiento farmacológico por excelencia en las ITUR son los antibióticos, en dosis pequeñas para una infección esporádica, y en tratamientos prolongados en las recidivas. A partir de ahí, volvemos a tirar de complementos alimenticios. Los más fiables son los que combinan el arándano rojo y un suplemento llamado D-Manosa; aunque no funciona igual en todas las personas, si eres constante puede ser de gran ayuda, existen marcas que los suministran en sobrecitos para tomar sin agua y que son muy interesantes para el post-coito.

En las mujeres post-menopáusicas, se pueden utilizar terapias hormonales que reducen las posibilidades de contraer la ITUR, y por último, algo lejano y con menos evidencia, la deseada “vacuna”. En realidad, no es una vacuna como tal, se trata de un producto que moldea nuestro sistema inmune mezclando ni más ni menos que 18 cepas derivadas del E.Coli; se llama OM-89 o Uro-Vaxom, se administra en pastillas de 6 mg, el tratamiento dura unos 6 meses y las evidencias muestran algo de variabilidad en los efectos positivos en las personas, pero un buen perfil de seguridad general. La mala noticia es que no se comercializa en España, no termino de entender muy bien el motivo.

Fuera del tema del pastilleo general, y al igual que en la fase de prevención, la lógica apunta que una vida saludable, bebiendo mucha agua, evitando el alcohol, azúcar, alimentos procesados, cafeína, picantes, etc, y consumiendo probióticos, alimentos ricos en fibra y vitamina C, pueden ser un buen complemento al tratamiento médico. Desde Salud&Placer, proponemos también una pequeña dieta de choque de 5 días que mejora la sintomatología general y previene las reapariciones. No obstante, consulta siempre a Urología, te van a asesorar y reconducir en tu caso personal.

¡Gracias por este ratito!

