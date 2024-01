“As medidas do Reino Unido para reducir a inmigración legal afectan á investigación”

Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el cáncer es la resistencia a las terapias. El investigador Alejandro Allo Anido (A Coruña, 1996) estudia qué mecanismos permiten a las células ganar esa capacidad de bloqueo en tumores infantiles, en concreto, en los agresivos neuroblastomas. Y lo hace dentro del consorcio Vagabond, una de las prestigiosas redes europeas Marie Curie que reúne a 15 estudiantes de doctorado en otros tantos laboratorios de diferentes países, para avanzar en este campo de estudio y llegar a desarrollar nuevos medicamentos más eficaces.

Alejandro se incorporó en septiembre de 2021 al Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de Londres, una de las instituciones más importantes del mundo en la materia, pero su currículo ya incluía experiencias internacionales previas en Países Bajos y EE UU.

Tras acabar la carrera de Genética en la Autónoma de Barcelona y realizar unas prácticas de verano en la Fundación Centro Oncológico de A Coruña, fue aceptado y becado por la Universidad de Radboud para cursar el máster en Biología Molecular. El segundo año incluía seis meses de prácticas en un laboratorio extranjero y su destino fue el St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, en EE UU.

Terminado el periodo de formación, que coincidió con la pandemia, siguió contratado un año más como técnico de laboratorio. “Estaba moi contento e ofrecéronme continuar traballando en inmunoterapia. Os tratamentos actuais funcionan ben nalgúns tipos de cancro como as leucemias, pero non tanto nos tumores sólidos, que non son masas homoxéneas cos mesmos tipos celulares. E buscabamos como mellorar esas terapias con edición xénica”.

El hospital pediátrico St. Jude, fundado por el actor Danny Thomas en 1962, trata a los pacientes de forma gratuita. “Atende a nenos burbulla e con cancro e ten unha misión moi chula”, aplaude.

Antes de empezar su doctorado en Londres, realizó una parada obligada en Galicia, ya que debido al COVID estuvo un año y medio sin poder volver a casa. ”Quero adicarme a isto e estou a construír o meu futuro, pero foi duro”, admite Alejandro, con raíces en Malpica, donde se crió y reside su abuelo, y en Carballo, adonde se mudó después con sus padres.

El ICR tiene una sede en el centro de Londres, en Chelsea, y otra en Sutton, donde se encuentra la sede del Centre for Cancer Drug Discovery en el que trabaja Alejandro. “Xa non estou centrado en inmunoterapia pero si nos mecanismos de resistencia no cancro infantil. O neuroblastoma aparece en nenos moi pequenos, de menos de 5 anos, e aínda que é menos común que os hematolóxicos ou os do cerebro, os casos críticos, que son os que nós estudamos, só teñen unha supervivencia do 50%. Tentamos descubrir cales son os mecanismos que fan que eses tumores se volvan resistentes ás terapias para bloquealos e matar as células antes. Porque despois, cando xa gañaron esa resistencia, é máis difícil predicir o resultado”, explica.

Alejandro trabaja con líneas celulares en las que se pueden observar esos procesos de forma clara y rápida y también con material derivado de pacientes que se hace crecer in vitro en el laboratorio: “Agora mesmo, o que facemos é máis investigación básica, pero a idea é que cos descubrimentos que cheguemos a facer poidamos desenvolver novas terapias. En lugar de tratar o cancro con diferentes medicamentos que poidan matar aos diferentes tipos de células, buscamos fármacos que bloqueen eses procesos de evolución e esa ganancia de resistencia”.

Alejandro admite que trabajar en cáncer infantil supone una gran motivación diaria y subraya la importancia de las colaboraciones internacionales para avanzar en el conocimiento de una enfermedad tan heterogénea. “Cada cancro é un mundo e incluso se pode dicir que cada paciente é diferente. De feito, hai outra forma do neuroblastoma que se diagnostica cando xa hai metástase por todo o corpo pero que desaparece sen tratalo ou cun mínino tratamento. Ademais, no caso dos cancros infantís, hai menos mostras de pacientes e por iso é tan importante colaborar entre diferentes países. Cada vez que descubrimos algo dámonos conta de que hai moito máis que non sabemos. Non é fácil, pero chegaremos algún día, pronto”, confía.

En el consorcio Vagabond hay otros dos doctorandos españoles que también están en universidades extranjeras: “A idea é voltar ao teu país con eses coñecementos, pero no noso caso tes que ter moita sorte. Ata agora, fun escollendo proxectos que me gustaban e tiñan sentido. Gustaríame seguir na investigación, pero teño contrato ata 2025 e aínda queda tempo. Vivo o presente cun ollo posto no futuro”.

La falta de oportunidades es lo que hace que la representación “do sur de Europa” en centros de otros países sea elevada: “No ICR hai españois e italianos e tamén moitos latinoamericanos, pero é menos internacional que o hospital St. Jude. Non sei se é polo Brexit, porque non estiven antes, pero as medidas do Reino Unido para reducir a inmigración legal tamén están afectando ao persoal investigador”.

La obtención del visado, por ejemplo, le supuso un importante desembolso por los cuatro años de Seguridad Social –”Aínda que o ICR asume eses gastos despois, nese momento tes que poñelos do teu peto”, comenta– y los estudiantes como él ya no pueden entrar en el país con su pareja, en el caso de estar casados, o un hijo. “Tamén queren incrementar o salario mínimo para poder acceder ao visado. O que buscan é incrementar a chegada de persoal cualificado, pero obviamente iso tamén ten implicacións para os investigadores”, añade Alejandro, que pese a estas dificultades y la escasez de horas de luz, se ha adaptado a la vida británica y a un tiempo “parecido” al de Galicia.