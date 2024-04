Sin techo: ni pobres, ni presos ni prostitutas

Se ha convertido el ”sinhogarismo” en un fenómeno que crece como una metástasis? Hasta ahora entendíamos a los llamados “sin techo” como esos desposeídos que carecen de vivienda y, generalmente, de cualquier medio de vida, ese pueblo del abismo que vive en las simas más profundas del hábitat urbano (Semprún), lo que Juamma Agulles llama el último escalafón de un ascenso social a través del mercado inmobiliario que en ellos se ha frustrado por falta de inmuebles, aunque el relato moralizante le echara la culpa sobre todo a su incapacidad de socialización, adicciones o enfermedades mentales. La pregunta que habrá que hacerse en el presente español, si aplicamos su significado con sentido más amplio, es si podremos incluir entre los sintecho a una parte significativa de las nuevas generaciones, pues sin techo están para emprender vida propia aunque no sufran las brutales condiciones de quienes duermen en las calles o sean carne de albergue porque se refugian en las casas de sus mayores o en pisos por habitaciones que parecen comunas.

Estamos creando una nueva generación sin hogar? ¿está fomentando esta etapa caníbal del capitalismo en que se está devorando a sí mismo un sinhogarismo alejándose aún más del nunca cumplido derecho constitucional a la vivienda? ¿Podríamos llamar sin techo a unas nuevas gentes que no aparecen tiradas por las calles o durmiendo en cajeros sino vestidas dignamente, con títulos bajo el brazo, frescos, jóvenes y sin nada que ver con vagos y maleantes, incluso disimulados con empleos precarios que no dan ni para alquilar una vivienda? Como nos recuerda Juamma Agulles en su interesante libro Vagabundis, en el pasado los poderes públicos consideraban que entre ellos había una nutrida representación de las tres “p”: pobres, presidiarios y prostitutas, a los que habría que añadir psiquiatrizados. Hoy tal consideración está absolutamente desfasada y quien trabaje en un albergue podrá constatar la variopinta procedencia de sus moradores, herederos de aquellos a los que en el pasado se consideraron criminales y parásitos dignos de piedad o de horca. Y cada vez hallará, aparte de los efectos devastadores de la droga, más gentes de vida digna golpeada por el azar.

La primera vez que fui a New York, allá por 1972, me sorprendió el número de personas que yacían en determinadas calles de Manhattan, esa clase de desposeídos que luego llamaron “sin techo”. En los más de dos meses que estuve allí supe además que no pocos eran producto de un vertiginoso ascensor social, gentes a las que antes no les faltaba nada y en un abrir y cerrar de ojos nada tenían. Cuando volví en los 90 observé que habían desaparecido como por milagro aunque luego me enteré de que el entonces alcalde Guliani, el que dirigió la controvertida “limpieza cívica” de Nueva York, había aplicado su “teoría de las ventanas rotas”: si dejas sin arreglar una sola ventana de un edificio, pronto se transmitirán los desperfectos a las demás. Dicho de otro modo, su tesis fue que el desorden social, como el deterioro y el vandalismo, atraen a adictos merodeadores, mendigos y prostitutas, seguidos de delincuentes graves y violentos. En particular, Giuliani se centró en eliminar a sin techo enviándolos a albergues o metiéndolos bajo la alfombra, en zonas de la ciudad menos evidentes al turismo. Como Gil en Marbella.

Hoy los sin techo ya no sonso lo que se ve. Vemos a unos cuantos tirados por las calles pero sin techo están, aunque disimulados, toda una generación sin futuro por los crueles vaivenes de la libertad de mercado. Métansela un poco en el trasero. Puede entenderse que una sociedad quede paralizada un tiempo pero ¿tiene sentido que vaya hacia atrás, que deteriore las condiciones de vida de sus moradores en lo que a vivienda se refiere? Esa es una sociedad en retroceso y en ese ámbito precisa radical arreglo.

Suscríbete para seguir leyendo