El Frente galaicoargentino contra el neofascismo

“Estamos ante una amenaza nazi. La colectividad de emigrantes gallegos en Argentina rechazamos a la ultraderecha y al fascismo, con lo cual estamos convocando a votar por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, aunque no estemos totalmente contenidos en su programa, pero ante esta realidad creemos que hay que hacer un voto por la democracia y por la participación popular”. Así de contundente se muestra Luis Fernández, argentino de origen gallego que preside la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina ante las elecciones generales que se celebran hoy en su país.

De los cinco candidatos que aspiran a la presidencia del gobierno, las encuestas sitúan como favorito a Javier Milei, líder de la ultraderechista formación La Libertad Avanza, seguido muy de cerca por Sergio Massa, ministro de Economía del actual gobierno peronista y cabeza de lista de Unión por la Patria, partido que aglutina a varios movimientos de centro izquierda. La tercera opción de los votantes, aunque ya lejos de los dos anteriores según los sondeos, sería Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y candidata del partido de derecha tradicional Juntos por el Cambio.

Con el objetivo de movilizar a la población, la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina ha promovido el manifiesto “Por la paz, contra el fascismo”, al que se han adherido instituciones de emigrantes israelitas en Argentina los centros culturales de Armenia y Trotsky, que representa a la emigración rusa, y al Confederación de Solidaridad con Palestina, según relata el propio Luis Fernández. “Rechazamos los actos de violencia, no solo internacional sino también regional y de la Argentina; estamos preocupados por la defensa de los derechos humanos porque estos sectores vienen a promover no solo el negacionismo sino también valores represivos de la última dictadura en Argentina”, manifiesta.

Para este hijo de emigrantes gallegos de la localidad coruñesa de Riveira, que es además presidente de la Asociación de Taxistas de la Capital Federal, el caldo de cultivo para el avance de estas fuerzas ultra derechistas radica en que “el capitalismo no encuentra la posibilidad de dar respuestas positivas progresistas a la crisis que se vive”.

Respecto a los resultados que se conocerán esta noche en Argentina, confía en que la movilización de sectores sindicales, culturales y de emigrantes dé sus frutos y pueda revertir los porcentajes que han arrojado los sondeos previos. “Esperemos ser capaces de frenar esta ola derechista que nos impone el propio sistema. Está en juego la perdida de espacios de libertad y también de la soberanía argentina: defendemos que Malvinas es de Argentina, de la misma manera que creemos que Gibraltar tiene que ser devuelto a España”, declara.

Posible segunda vuelta

“Casi seguro que habrá una segunda vuelta electoral”, vaticina Luis Pérez Leira, cineasta, escritor y actual presidente de la Asociación de Residentes de Vigo en Buenos Aires. “Milei es un candidato nuevo, un neofascista, un provocador de la política, pero es consecuencia de los malos gobiernos, por lo menos del de Macri y de este propio gobierno actual, que pese a tener rasgos progresistas no le dio solución a problemas del país, como la inflación galopante”. La preocupación para Pérez Leira es que ante una nueva convocatoria electoral en noviembre en la que se enfrenten Massa y Milei, éste último atraería los votos de Patricia Bulrrich y harían un frente de derechas. “Los votos a Milei no son votos ideológicos, no son neofascistas, son votos de la juventud, de los trabajadores, de la gente cabreada con los políticos que no resuelven las cosas”, explica.

Este hijo de gallegos expresa claramente su opinión sobre el candidato de la extrema derecha. “Es un payaso peligroso, psiquiátricamente es una persona desequilibrada, le haría muy mal a la Argentina y nos llevaría a una situación de mucha conflictividad en el país. Supongo que duraría muy poco en el gobierno porque las posiciones que quiere asumir son dementes, como es la venta de órganos de forma libre, cobrar matrícula en las escuelas, cerrar ministerios como el de trabajo o salud, salir de organismos internacionales”. Pérez Leira compara el auge derechista en su país con el triunfo de Le Pen en lugares de Francia donde era muy fuerte el partido comunista, como los cordones barriales de los alrededores de París, o mismo en Italia, donde candidatos desconocidos aparecen como favoritos. “Esto es, evidentemente, provisional no tiene futuro, pero genera sensación de incertidumbre en los sectores democráticos de la sociedad”.

Una de las propuestas de Milei es la dolarización de la economía argentina, medida que “en Ecuador fue un fracaso” y en Argentina “sería imposible”. “La gente piensa que si cobra en euros o en dólares va a ganar la misma cantidad, eso es absurdo, serán más pobres que antes”, expone Pérez Leira. El que fue durante años secretario de Emigración del sindicato CIG, en la temporada en que residió en Vigo indica que “ahora en Argentina hay trabajo, hay carteles ofreciendo empleo, el problema es que no alcanza el salario para vivir, todos los días se está aumentando el precio de la comida, los servicios y demás; por supuesto que Milei se aprovecha de esa situación económica que Alberto Fernández no pudo controlar”. “Sergio Massa se muestra más fiable, es un político socioliberal, un hombre de centro con grandes relaciones con la embajada norteamericana”, considera Pérez Leira, quien advierte de que “hay que acordarse de que la Argentina tiene una deuda enorme con el FMI que contrajo en la época de Macri, le dio 60.000 millones de dólares inclusive para ganar las elecciones, dólares que no se vieron, que no fueron invertidos, gobernó para sus amigos y dejó una Argentina totalmente destruida”.

“La gente esta bastante deprimida porque Milei va a ganar en la primera vuelta; cabe la posibilidad de que en la segunda vuelta, frente al miedo de que gane, muchos sectores de base de partidos que votarían contra Massa se sumen al voto a esta candidato y logren por la mínima diferencia ganar las elecciones”, concluye Pérez Leira. “Que se acuerden los argentinos residentes en Galicia de que en el consulado argentino en Vigo se puede votar”, indica.

Mientras prepara el programa de radio “Galiza emigrante,” que se emite en directo los sábados de 13 a 15 horas y está disponible en podcast, la cantante y compositora Lorena Lores, quien acaba de cosechar un éxito en Buenos Aires por el musical “Lejano resplandor de luna,” basado en la historia real de una gallega que se exilió en Buenos Aires, afirma que “la colectividad gallega en Argentina está preocupada por el avance de la ultraderecha, incluso amigos que votan a la derecha tienen miedo de Milei, un descerebrado que no tiene en cuenta al ser humano y hasta habla de libre comercio de órganos”. Para la actual secretaria de la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina, al candidato de la extrema derecha “le han diseñado una campaña como si fuera un rock star” y “hay mucho pibe o piba sin conocimiento de la historia de Argentina que lo sigue”. “Son negacionistas totales hasta del genocidio de la última dictadura argentina, que eso ya no lo cuestiona nadie, ni la izquierda ni la derecha”. Extiende su crítica a los que le acompañan en la candidatura, “su segunda está claramente a favor de la dictadura, iba a visitar de joven a Videla a la cárcel”, y a la otra candidata de la derecha, Patricia Bullrich, “que ha derechizado más su discurso y defiende la libre disposición de armas. Además enumera las “barbaridades que defiende” Milei, como la privatización de la educación o la sanidad, la derogación del aborto y derechos que han sido fruto de años de lucha de la clase trabajadora y de la mujer. “Sus discursos son absolutamente nazis, habla de la superioridad ética y estética”, comenta.

Como representante de la colectividad de origen gallego en Argentina, Lores, que aclara que no es peronista ni esta afiliada a ningún partido, se muestra “a favor de la paz, de la diversidad democrática, de que puedan participar todos los partidos de forma libre” y en desacuerdo con “fuerzas que emergen y que no es que disientan con tu forma de pensamiento, sino que quieren eliminar al otro y lo dicen abiertamente”.

Lorena Lores confiesa que tiene la esperanza de que los resultados de las elecciones sean como los que se produjeron este verano en España, donde no se cumplieron las expectativas de Vox “Ojalá sea así, los descendientes de gallegos en Argentina estamos rogando a que se parezca el resultado a las elecciones al estado español, donde se frenó a la derecha extrema”.

Esther Goris, hija de gallegos de A Estrada, una de las actrices más destacadas de Argentina – hizo el papel de Eva Perón en la película homónima de 1996 dirigida por Juan Carlos Desanzo –, confiesa que nunca ha estado tan atemorizada por unas elecciones ni por la política en general, exceptuando los años de dictadura de Videla. Un triunfo ultra “sería gravísimo para el país”, pero “quiero pensar que en una segunda vuelta la gente votaría a Massa y que ni los de derechas votarían a Milei porque su discurso no es el de una persona, digamos, razonable”.

La polifacética actriz, autora y directora analiza el apoyo de parte de la población a Milei como la reacción de un “amplio sector que, por bronca por el momento desencanto con la política, sienten una postura suicida, tienen como una pulsión de muerte”.

Respecto a la postura del sector de los trabajadores de cine, reconoce que “no ha habido esa movilización como durante el kirschnerismo, aunque hemos hecho un planteamiento por la democracia ante el planteamiento dictatorial de Milei, que ha negado el genocidio de la dictadura justificándolo como si hubiese sido durante una guerra”. Coincide con Lorena Lores en que “firmaría el mismo resultado que las últimas elecciones generales en España”.

“Hay que apelar a la memoria de los que sufrimos la dictadura”

La cantautora argentina residente en Galicia vive con una mezcla de “decepción y desesperanza” el auge de las propuestas ultras en su país. “Sus propuestas son las que hace más de cuarenta años no funcionaron”, dice.

Miriam Sandoval, cantautora argentina residente en Vigo y con familia en Argentina, vive con una mezcla de “decepción y desesperanza” el avance de la ultraderecha en su país. “Me parece muy peligroso el discurso de violencia del candidato Milei”, expresa. Espera que en una posible segunda vuelta entre en juego la memoria del pasado. “Los votantes de Milei son sobre todos jóvenes y ahí depende de la información que reciban de los mayores, de la gente de mi generación que hemos vivido la dictadura, que hemos pasado todo ese proceso a partir del 76; hay que apelar a esa memoria porque las propuestas de Milei son las que hace más de cuarenta años tampoco funcionaron”.

Sandoval considera que el endeudamiento que se contrajo con el gobierno de Macri “genera una desesperanza entre los jóvenes que hace que voten a lo que consideran diferente”. “Hay información que ellos parece que no tienen o que pasan por alto, se sienten traicionados por lo que pasó en el 2001 con el gobierno de De la Rúa y lo que ha pasado después con el de Macri. Lo suyo es un voto de castigo”, apunta.

Esta argentina residente en Galicia muestra también su preocupación por la propuesta de Milei de cerrar el CONICET, principal organismo argentino de investigación científica, “cuando se ha aprobado la segunda vacuna anticovid argentina”. “Pretende privatizar toda la educación, por no hablar de la sanidad ni del ámbito cultural: volveríamos a la censura, incluso”, añade.