“Hay que llevar la ópera a pubs y colegios para que sobreviva"

Ataviada con la ropa de su madre, obligaba cada sábado a la familia a disfrutar de lo que ella misma define ahora como “el show de Lorena”. Su hermana mayor le ayudó a buscar una escuela en A Coruña donde descubrió la música clásica de la mano de su primera profesora, Luz Alonso. Y después compatibilizó la carrera de Educación Social en A Coruña con los estudios en el Conservatorio de Santiago y el Coro Joven de la Sinfónica de Galicia. Hoy, la soprano Lorena Paz Nieto ( O Carballo, Oleiros; 1987) vive en Londres, donde completó su formación en la Ghildall School y la Royal Academy of Music, y actúa en escenarios principales de Europa como el Crush Room de la Royal Opera House y en festivales del prestigio del Lieder de Oxford o el Heidelberger Frühling.

“Vengo de una familia humilde y el conservatorio no formaba parte de las actividades extraescolares. Mi padre murió cuando yo tenía 4 añitos y para mi madre era muy importante que sus tres hijas fuésemos a la universidad y tuviésemos más oportunidades que ella. El mundo del arte no parecía ofrecer la misma estabilidad y en ese momento era una batalla constante. Pero ahora no solo la entiendo, sino que creo que estudiar Educación Social me formó muchísimo como la persona y la artista que ahora soy”, celebra Lorena, que participa en muchos proyectos didácticos relacionados con la música.

Tras acabar su periodo en el conservatorio –eligió Santiago porque allí impartía clase Luz Alonso–, siguió el consejo de su profesora de salir para continuar formándose y eligió Londres, donde vive su hermana mayor.

“Mis padres fueron emigrantes y aquí nacieron sus dos primeras hijas antes de volver. Yo soy la única made in Galicia”,

Acabó la carrera con honores en Guildhall y después realizó un máster en la Royal Academy of Music y un programa de un año del National Opera Studio. Ganadora del Oxford Lieder Young Artist Platform y el Ludmilla Andrews Russian Song Prize, así como vocalista del año en los LUKAS 2019, Lorena ha actuado en varios países europeos y en Japón, donde además ofreció una clase magistral sobre canción española.

More than happy and excited for this one, it is my dream role! I cannot wait to work with this incredible team and go back to this magical place with Mozart and Da Ponte. 😍

@richard_studer @Jon_Lyness @westgreenopera_ https://t.co/c2lmtHTu2Z — Lorena Paz Nieto (@LorenaPazNieto) 16 de mayo de 2022

Este año debuta en seis roles y repite otro dentro de compañías británicas. “Reino Unido está en un momento un poco oscuro con las artes. El gobierno actual no las protege como debería y hay muchos recortes. Pero mucha gente sigue luchando y hay mucho apoyo de instituciones y oportunidades. De momento, estoy teniendo mucha suerte. Sacrificas mucho en esta profesión y alternas épocas muy ocupadas con otras en las que te entra la duda de cuándo llegará el siguiente contrato. Hay que tener paciencia y templanza y aprovechar la calma para preparar el siguiente paso”, asegura.

A principios de año interpretó a Berta de ‘El barbero de Sevilla’ en varios escenarios de Irlanda del Norte. Esta semana debutó como Clorinda en ‘La Cenicienta’ de Rossini en el festival de verano Nevill Holt Opera. En julio será Clara Schumann en el Buckingham Summer Festival y en agosto interpretará con la compañía If Opera a Olga en ‘Fedora’ y también a la botella y a la Duquesa de ‘Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas’, de Will Todd. “Estoy muy emocionada y creo que va a ser divertido”, comenta entre risas.

Y a finales de año realizará una gira por Gales con la compañía Mid Wales Opera como Héro, en la comedia ‘Béatrice et Bénédict ‘, basada en la obra de Shakespeare ‘Mucho ruido y pocas nueces’.

En 2022 su agenda también fue apretada y cumplió su anhelo de interpretar a Susana en ‘Las bodas de Fígaro’. “Mozart era un genio y es una ópera fantástica. Me encanta la crítica a la sociedad de clase que hace y Susana es muy divertida, inteligente, con un gran corazón y enérgica. Sabía que era para mí y necesitaba cantarlo antes de morirme. Y además fue brutal. En un escenario sobre un lago y rodeado de árboles iluminados. ¡Era como estar en un sueño!, recuerda.

Pero sabe que todavía están por llegar otros grandes personajes: “Cuando ‘María de Buenos Aires’ vino a mí no sabía que ese rol me iba a marcar, pero es una obra increíble. Pienso que hay muchos roles que aún no sé qué quiero hacer y que me van a encantar. Llevamos cientos de años creando ópera y descubriré retos que me gustarán e incluso otros que todavía no han sido escritos”.

proyectos educativos

Recientemente, entre ensayo y ensayo de “La Cenicienta”, Lorena actuó en un pub con un repertorio alemán y francés que también incluía a Falla. “Trabajo con compañías que quieren llevar la ópera a otros contextos. Hay que desmitificar el mundo de la música clásica. Se cree que es elitista y lo puede ser, pero no está vinculada a ninguna clase social. De hecho, en Italia la música popular es la ópera. También hago muchos proyectos en escuelas porque hay que educar al público desde el principio. No es lo mismo llevar a los niños a un teatro serio y obligarles a estar callados que hacerles cantar contigo, que se puedan reír y no se sientan intimidados. Es realmente lo que necesitamos. Hay que llevar la ópera a pubs y colegios para que sobreviva y continúe evolucionando”, defiende.

“Pasional” en su profesión, Lorena subraya que estas experiencias libres de prejuicios suponen “una riqueza enorme” para la industria de la ópera, que gana nuevas audiencias. Y anima a disfrutarla, incluso aunque no se entienda el idioma:

“Si el artista es bueno vas a entender la emoción. Hay que dejarse llevar, rodando por las emociones como si hicieses surf sobre una ola”

El currículo de la soprano ya incluye su primer disco en solitario, ‘Cantando a dos poetas’, un proyecto del pianista catalán Albert Nieto que rinde homenaje a Ángela Figuera Aymerich y a Carmen Conde, la primera mujer en la Real Academia Española. Se lanzó el año pasado y lo presentaron en varias ciudades españolas como Madrid, Bilbao y A Coruña.

“Cantar en Galicia siempre es una oportunidad muy bonita. Es un sueño actuar en casa porque tienes a la familia ahí y es tu público. Sientes orgullo. Siempre hay morriña. Aquí tengo mi figa conmigo”, revela divertida.