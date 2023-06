Páginas con historias

Si usted tiene libros que ya ha leído, o algunos que no le gustan y nunca va a leer, de autores que no le convencen pero siguen en su estantería, deles una oportunidad. No se deshaga de ellos porque Miriam Otero les da una segunda vida llena de impacto visual. A base de pliegos consigue formas y admirables efectos llenos de letras. Son nuevas maneras de contar historias.

Miriam lo mismo hace piezas que parecen esculturas o letras con mensaje con todo tipo de tipografías, incluidas mayúsculas, minúsculas o cursivas. Incluso hay libros que tienen relieve y entre sus páginas muestran caras, animales, plantas o cualquier cosa que le pidan porque las posibilidades son casi infinitas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Libros plegados (@mioco__disenos) Cada proyecto es diferente y por eso Miriam, según el encargo, necesita texturas o grosores distintos, con la única premisa de que todos tienen que ser libros. Según el diseño hay que calcular las páginas que harán falta, tapa dura o tapa blanda, lomo firme o maleable… Aunque luego siempre pone una sobrecubierta gruesa para que se tengan de pie. Miriam ha hecho retratos, mandalas, flores, figuras, nombres y todo un mundo de formas a través de una colección de palabras que a su vez son capaces de crear otros mundos. Mioco es el acrónimo de Miriam Otero Couselo, proyecto que decidió emprender desde el concello de Ordes en 2015. El arte del libro doblado requiere de la paciencia propia del trabajo manual, además de precisión y detalle: hay que saber cómo doblar, en qué página y cuántas se necesitarán. A Miriam suelen hacerle encargos personalizados. Clientes que quieren celebrar un evento de una manera especial. Cumpleaños, aniversarios de boda, recuerdos de un viaje… Los libros son un regalo único y original. También hace obras para tiendas de artesanía o para acudir a ferias. Un encargo habitual son los retratos que consigue hacer a través de las fotos o dibujos que le envía la gente. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Libros plegados (@mioco__disenos) Doblar la página de un libro ya no es sinónimo de marcar por dónde va su lectura. Es sinónimo de creatividad y oficio que Miriam ha conseguido con la carta de artesana de la Fundación Artesanía de Galicia, lo que además de aval de profesionalidad supone que sus diseños puedan llegar a más clientes. Y si un día quiere volver a leer la historia original del libro, no tiene más que desdoblarlo y empezar por el principio. O encargarle a Miriam otra figura porque los libros doblados tienen ese potencial, volver a contar nuevos relatos. Cada libro lleva horas de trabajo. Porque no es solo “doblar páginas”. Desde los efectos 3D a la creación de palabras, la tinta, la decoración posterior… Miriam también enseña para que cada uno pueda tener su propio ejemplar que cuente historias. Está en las RRSS: Mioco Diseños.